ВИДЕО | Кошмар в Большом театре: на глазах у зрителей декорация убила артиста

Погибшим оказался 37-летний актер миманса Евгений Кулеш. Он скончался еще до приезда скорой. После инцидента опера была остановлена “по техническим причинам”, а зрителей попросили покинуть зал.

“Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места. И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, Волхв закричал: “Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию”. Оркестр замолчал, занавес упал”, — написала позднее одна из зрительниц. Она добавила, что сначала зрители решили, что происходящее на сцене — часть замысла режиссера. О смерти актера она узнала от охранника, выходя из театра.

Сообщалось, что Кулеш должен был вынести стул и поставить его прямо в центре сцены. После этого артист должен был отойти в сторону, но вместо этого он сделал шаг назад. В этот момент декорация начала опускаться со скоростью 1,5-2 метра в секунду. Ему начали кричать, чтобы он отбежал, однако из-за шума он этого не услышал.

Telegram-канал SHOT написал, что проверяется версия об алкогольном опьянении актера. Также на канале появился комментарий одной из сотрудниц театра. “Я разговаривала с дирижером, который сказал: “40 лет я тут работаю и такого не было”. Это дело случая. У нас настолько технически правильно настроенная техника, что невозможно поверить в то, что что-то могло случиться”, — сказала она.

С этим, впрочем, не согласен бывший премьер театра Николай Цискаридзе. Он, сославшись на другую сотрудницу театра, рассказал, что перед премьерой “Садко” в 2020 году эта же декорация зацепилась за световые приборы. Тогда они почти что свалилась на рядом стоящих людей. Кроме того, знакомая рассказала Цискаридзе, что технически сложный спектакль ставился за короткий срок. В этом театральном сезоне артисты всего два раза успели отрепетировать “Садко”.