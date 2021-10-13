ТОП-7 продуктов на завтрак для тех, кто хочет похудеть

В рамках эксперимента ученые Корнельского университета опросили 147 человек, которые заявили, что им никогда не приходилось худеть, при этом 96% из них признались, что завтракают почти ежедневно. Эксперты перечислили продукты, которые следует добавить в рацион для борьбы с лишними килограммами.

Лосось



Красная рыба — отличный источник белка и полезных кислот омега-3. Следует убедиться, что лосось не был выращен на ферме.



Куриные яйца



Продукт содержит хорошую дозу белка и холин, который участвует в процессе сжигания жира.



Куриная грудка



Идеальное сочетание питательных веществ в куриной грудке позволит человеку оставаться сытым и бодрым в течение нескольких часов. Грудка содержит один из самых чистых белков, которые нужны для похудения.



Авокадо



Продукт содержит около 20 витаминов и минералов, являясь хорошим источником клетчатки и жира.



Шпинат



В этом низкокалорийном овоще много клетчатки, растительных кислот омега-3 и фолиевой кислоты.



Сладкий перец



Согласно одному из исследований, витамин С, содержащийся в сладком перце, помогает мышцам усваивать карнитин (нужен для мышечного роста и восстановления).



Ягоды



Они богаты антиоксидантами и содержат большое количество клетчатки, витамины С и К, а также полифенолы, которые способствуют снижению веса и препятствуют образованию жира.

