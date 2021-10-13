Разное
13.10.2021, 17:07

ТОП-7 продуктов на завтрак для тех, кто хочет похудеть

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Photo by Jenny Liu on Unsplash
Одним из залогов эффективного снижения веса является завтрак. Выяснилось, что утренний прием пищи благотворно сказывается на процессе похудения. Но многое зависит от того, что включать в этот завтрак. Например, жареная глазунья с беконом — не лучший вариант.

В рамках эксперимента ученые Корнельского университета опросили 147 человек, которые заявили, что им никогда не приходилось худеть, при этом 96% из них признались, что завтракают почти ежедневно. Эксперты перечислили продукты, которые следует добавить в рацион для борьбы с лишними килограммами.

Лосось


Красная рыба — отличный источник белка и полезных кислот омега-3. Следует убедиться, что лосось не был выращен на ферме.

Куриные яйца


Продукт содержит хорошую дозу белка и холин, который участвует в процессе сжигания жира.

Куриная грудка


Идеальное сочетание питательных веществ в куриной грудке позволит человеку оставаться сытым и бодрым в течение нескольких часов. Грудка содержит один из самых чистых белков, которые нужны для похудения.

Авокадо


Продукт содержит около 20 витаминов и минералов, являясь хорошим источником клетчатки и жира.

Шпинат


В этом низкокалорийном овоще много клетчатки, растительных кислот омега-3 и фолиевой кислоты.

Сладкий перец


Согласно одному из исследований, витамин С, содержащийся в сладком перце, помогает мышцам усваивать карнитин (нужен для мышечного роста и восстановления).

Ягоды


Они богаты антиоксидантами и содержат большое количество клетчатки, витамины С и К, а также полифенолы, которые способствуют снижению веса и препятствуют образованию жира.

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