Названы обязательные в период эпидемии продукты

В период сезонных заболеваний и эпидемий важно потреблять большое количество растительной пищи. Именно она насыщает организм витаминами, а также поддерживает здоровье кишечника, состояние которого играет важнейшую роль в силе иммунитета. Среди наиболее важных эксперты считают цитрусовые, чернику, свеклу и чеснок.

Не стоит пренебрегать и семенами растений: тыквы и льна, а также масла, полученного из них. Эти продукты насыщены омега-з и цинком, которые играют важную роль в укреплении иммунной системы.

Среди продуктов животного происхождения в рацион следует добавить кефир. Полезные бактерии в его составе улучшают состояние кишечника, и оказывают благотворное воздействие на все системы организма.