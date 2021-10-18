18.10.2021, 15:30
Названы два самых опасных молочных продукта(4)
Photo by Sara Cervera on Unsplash
Диетолог Наталья Нефедова в интервью Nation News предупредила, что некоторые продукты с содержанием лактозы могут представлять опасность для организма.
По словам собеседницы издания, опасные продукты — сметана и сливки. Сметану можно заменить йогуртом, а сливки молоком, поделилась рекомендациями специалист. При этом вся молочка может быть в меню человека, но стоит употреблять не более 2-3 порций ежедневно.
“Речь идет о двух стаканах молока, 50 граммах сыра или 150 миллилитрах йогурта”, — рассказала Нефедова, отметив, что каждый вид кисломолочной продукции является одной порцией. Кисломолочные продукты более полезны для микробиоты кишечника, чем простые молочные, добавила диетолог, призвав добавлять в план питания кефир, ряженку и творог.