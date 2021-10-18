Названы два самых опасных молочных продукта

По словам собеседницы издания, опасные продукты — сметана и сливки. Сметану можно заменить йогуртом, а сливки молоком, поделилась рекомендациями специалист. При этом вся молочка может быть в меню человека, но стоит употреблять не более 2-3 порций ежедневно.