18.10.2021, 18:30
Шантажистка, вымогавшая деньги у Тарзана, получила пять лет колонии
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Вымогавшая два миллиона рублей (примерно 24 тыс. евро) за интим-видео у стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, Антонина Саввидис получила пять лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.
Согласно постановлению судебной инстанции, женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч.3 ст. 163 УК РФ по статье “Вымогательство”. Срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
По словам артиста, Саввидис вместе с 21-летней подельницей Екатериной Колисниченко угрожали выложить в интернет видео оргии с участием Тарзана, если он не заплатит им два миллиона рублей. Предположительно, женщины связались с Глушко через мессенджер. Передать крупную сумму женщины предложили во время встречи в московском ресторане “Топчан”, однако планам не дано было свершиться. Саввидис задержали оперативники, а спустя день была задержана и молодая соучастница.