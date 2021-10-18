Шантажистка, вымогавшая деньги у Тарзана, получила пять лет колонии

По словам артиста, Саввидис вместе с 21-летней подельницей Екатериной Колисниченко угрожали выложить в интернет видео оргии с участием Тарзана, если он не заплатит им два миллиона рублей. Предположительно, женщины связались с Глушко через мессенджер. Передать крупную сумму женщины предложили во время встречи в московском ресторане “Топчан”, однако планам не дано было свершиться. Саввидис задержали оперативники, а спустя день была задержана и молодая соучастница.