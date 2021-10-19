Норвежец Степашко жалуется на дискриминацию из-за фамилии

В очерке для портала NRK мужчина объяснил, что и мать, и отец родились и выросли в Норвегии. “Степашко ведут историю с фамилии прадеда с конца 1800-х годов. У моих четверых детей тоже фамилия Степашко, но происхождение ее становится все более слабым отголоском прошлого”, — написал рассказчик.

Он полагает, что детям лучше сменить фамилию на норвежскую во избежание “недопонимания и неуместной дискриминации”. По словам Степашко, члены его семьи сталкиваются с трудностями уже сейчас.

Так, одного из его сыновей постоянно проверяют на наличие разрешения на работу в Норвегии или предлагают пройти опрос для мигрантов, насколько хорошо он интегрирован в сообщество жителей страны.

Степашко призвал сограждан обратить внимание на ксенофобию в стране. “Наше сообщество идет по пути регресса, когда имя выступает отталкивающим фактором”, — подчеркнул он.