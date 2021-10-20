Подробный сексуальный гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

Мужчина-Овен наэлектризован до предела, и постель для него — арена сражения, в котором он непременно должен одержать победу. Но стоит страсти немного утихнуть, как угасает и интерес Овна к партнерше. Ему уже требуются новые высоты. Представителей этого знака зодиака вполне можно назвать «мачо», перед их харизмой действительно трудно устоять. Сексуальный гороскоп 2022 обещает мужчинам-Овнам яркий роман, который сначала начнется как легкая интрижка в попытках скрасить одиночество, но в итоге может перерасти в глубокое чувство. И как бы Овен ни пытался от него спрятаться и вновь перевести отношения в русло only sex, тяга к объекту своего желания окажется сильнее. Тут уже вам выбирать, что для вас ценнее: любовь или свобода?

Женщины-Овны почти всегда демонстративного типа. Они обожают эпатаж, яркие цвета и смелые поступки. Если у них созрел какой-то план, они сделают все, чтобы реализовать его как можно скорее. Такие женщины никогда не согласятся на второстепенную роль в романтическом союзе, они привыкли быть королевами в постели. Сексуальный гороскоп 2022 обещает женщинам-Овнам новые приключения в августе. Объекты любви, как старые, так и новые, будут появляться в жизни женщин-Овнов все лето, но именно его конец ознаменует «парад планет». Звезды советуют относиться к этим романам именно как к развлечениям и не строить матримониальные планы. Ваша судьба придет к вам позже.

Сексуальный гороскоп 2022 говорит, что Овны постоянно будут придумывать что-то новое, импровизируя в этом с полной самоотдачей. Правда, иногда в процессе могут так залюбоваться собой, что совсем забудут про чувства партнера, поэтому звезды рекомендуют им иногда останавливаться, чтобы посмотреть на свою пару со стороны.

Овен (21 марта — 20 апреля) Нет знака зодиака более открытого и смело заявляющего о своих желаниях, чем Овен. Барашек не будет ходить вокруг да около предмета своей страсти, а сразу даст понять, к кому он испытывает такое влечение. Прибавьте к этому еще и изобретательность Овнов, их желание все время пробовать что-то новое, неустанный поиск интересных альтернатив, и составите полную картину о сексуальности первого знака зодиака. При этом для представителей данного знака любовь и влечение неотделимы. Казалось бы, вот как в одном человеке умещается страсть к экспериментам и моногамия, но Овны как-то умудряются это делать.

У Мужчины-Тельца все настолько основательно, что всполохи страсти и карнавал огня — это вообще не по его адресу. Телец не реагирует ни на женщин-вамп, ни на роковых красоток, ни на капризных дамочек. Однажды, определившись с объектом своей страсти, он будет развивать свою сексуальность с одной партнершей. Но зато развивать основательно и со знанием дела. Одни только предварительные ласки для Тельца становятся целым театральным представлением. Будет ли он при этом чувствовать себя обделенным без разнообразия большого шведского стола? Вряд ли. Сексуальный гороскоп 2022 года обещает мужчинам- Тельцам стабильный, хороший год, в котором будет все так, как он захочет. Захочет в постели.

Женщина-Телец невероятно чувственна, ее фигура, походка, прирожденное кокетство манит к ней мужчин. Ей хочется угождать, делать все ради ее любви. Не будем скрывать, что представительницы данного знака беззастенчиво этим пользуются, но надо отдать должное, многое отдают и взамен. Женщина-Телец в постели изобретательна, инициативна и готова к экспериментам. Сексуальный гороскоп на 2022 год обещает представительницам этого знака оглушительный курортный роман, который заставит их по-новому взглянуть на сексуальность и огромный потенциал мужчин. Возможно, что Телец не сможет отделить только удовольствие от чувств, курортное приключение обернется разочарованием, но зато много нового представительница этого знака узнает о себе и возможностях своего тела.

Телец (21 апреля — 21 мая) Есть знаки зодиака, для которых плотские утехи не стоят на первом месте, но в их число точно не входит Телец . Наслаждение и еще раз наслаждение — вот его девиз. Но при этом удовольствие, к которому нужно подступать медленно. Он привык пить нектар любви не торопясь. Упрямый бычок готов подождать, если понимает, что в объекте его страсти заложен большой потенциал. Сексуальный гороскоп 2022 обещает Тельцам ренессанс. Те эмоции от плотской любви, которые они испытывали в юности, вернуться к ним с новыми знакомствами, которые довольно быстро продолжатся в постели. Даже если эта встреча не получит продолжения, она оставит неизгладимые воспоминания в сердце Тельца.

Яркий представитель стихии Близнецов — актер Джонни Депп. Представили? То-то же. Они невероятно любопытны, всегда в поиске новых удовольствий и развлечений, ни одна вечеринка в городе не может пройти без их участия. Они знают всех красивых девушек и быстро и интуитивно понимают, как можно завоевать их сердца. При этом Близнецы не обязательно ловеласы, иногда им достаточно легкого флирта, чтобы удовлетворить своего внутреннего самца. Правда, чем старше становятся Близнецы, тем более искушенных удовольствий они ищут. Также за Близнецами замечена страсть к подсчету своих побед. Им важны цифры и длительность, но цифры больше. Сексуальный гороскоп обещает представителям этого летнего знака не только эротическое удовольствие, но и, быть может, впервые подключение к плотской составляющей и эмоциональной сферы. Причем отношения могут быть уже длительными, проверенные временем, но именно глубокие, доверительные чувства к женщине в них проснуться впервые.

Женщина-Близнецы ищет некий идеал. В ее понимании отношения — это общение на всех уровнях: физическом и духовном, романтическом и практическом. Но при этом представительница данного знака легко поддается соблазнению: ведь ее побуждает не физическая потребность и даже не поиск приключений. Она любопытна и никогда не смущается своего поведения, потому что не придерживается никаких стандартов, кроме собственных. Сексуальный гороскоп 2022 года обещает женщинам- Близнецам новые эротические переживания во второй половине лета. Но им стоит быть осторожными, ведь в этот новый роман может вмешаться ревность со стороны старого партнера. Быть начеку стоит и с новыми знакомыми, которые претендуют на роль кавалеров. Среди них могут оказаться манипуляторы. Сентябрь подарит Близнецам влюбленность, но на длительные отношения, однако, рассчитывать не стоит.

Близнецы (22 мая — 21 июня) Доминирующая планета в Близнецах — Меркурий , она вращается вокруг Солнца быстрее других соседей, поэтому демонстрирует то свою холодность, то обжигающий жар. Так же переменчивы в сексуальном плане и Близнецы. Они могут плавиться в лавине страстей, а могут легко остыть и перестать интересоваться плотскими удовольствиями, просто потому что их в этот момент сильно увлекло что-то другое. Но и этот период будет временен. Вскоре представители данного знака снова вернуться к поиску объекта для новых любовных побед. То, что про них известно точно: если лавина страстей накрыла Близнецов с головой, их будет не узнать.

Любовь и секс в жизни мужчины-Рака идут рука об руку. Трудно обнаружить представителя этого знака втянутым в отношения, которые не затрагивают его эмоционально — разве что во всем будет повинен алкоголь (а мы помним, что Рак может опьянеть с первого же бокала). Не ревнуйте, если ваш обожаемый Рак флиртует с вашими друзьями и подругами. Так он показывает свой мачизм. Зато Раки отзывчивые и понимающие любовники. Достаточно один раз рассказать им о своих предпочтениях, и мужчина-Рак сделает все так, как вам нравится. Но такого же отношения он будет требовать и к себе. Сексуальный гороскоп обещает представителям этого знака спонтанные проявления чувства в местах меньше всего для этого предназначенных. И если сначала это будет восприниматься как сиюминутное приключение, то уже вскоре станет большим, увлекательным квестом, от которого новые ощущения будут переживать оба партнера.

Для Жещины-Рака секс никогда не исполнение супружеского долга и не получение удовольствия ради удовольствия, они воспринимает секс как всегда новую, увлекательную игру, проявляя при этом изобретательность и фантазию. Поэтому таким разочарованием для них становится несовпадение сексуального профиля с партнером. И именно поэтому они будут долго и упорно искать такого, с которым вновь может открыться этот интерес. Увы, сексуальный гороскоп 2022 года новых встреч, обещающих представительницам данного знака, такие точные совпадения не гарантирует. Но зато откроет для них мир новых секс-гаджетов и ролевых игр, а с ними и новые эротические переживания.

Рак (22 июня — 22 июля) При всей открытости своей души, высоком уровне коммуникабельности мимолетные связи и one night stand не интересны Раку. Для того, чтобы раскрыться в постели, получить максимум удовольствия, представителям этого знака нужно доверительные отношения. Раки — кинестетики, им важны ласки, прикосновения, ответная реакция партнера. Для них главное — бегут ли от их ласк мурашки по коже любимой/го? Испытанное средство довести Рака до экстаза — поцелуи и щекотание языком мочек ушей.

Обаяние, щедрость и харизматичность мужчины-Льва распространяется и на его поведение в постели. Несмотря на прирожденное лидерство, один на один с партнершей он спокойно может уступить пальму первенства, позволив женщине решать и властвовать. Так Лев проявляется свое джентльменство. При этом представитель данного знака почти физически не может быть не лучшим. Он будет стараться все сделать на «пятерку», даже в классе, где от него не ждут высоких оценок (читайте, в долгих, стабильных отношениях). Иногда все же надо немного отпустить контроль и старательность и позволить импровизации выйти на сцену. Сексуальный гороскоп 2022 года обещает мужчинам-Львам сразу несколько ярких сексуальных приключений, если они смогут чуть умерить свое «я» в первый период знакомства и сближения.

Львица — она и в постели львица. Властная, любящая, чтобы подчинялись ее желаниям и прихотям, но при этом стремящаяся к тому, чтобы получать удовольствие в единении со своим партнером. Расцвета своей зрелости женщина-Лев достигает ближе к 40 годам, и следующее десятилетие, как правило, становится идеальным и открывающим много нового для нее в интимной сфере. Сексуальный гороскоп 2022 советует Львицам попробовать новые ролевые модели в постели, которые привнесут нотку новизны в отношения пары.

Льва можно пленить только «величием замысла» и высоким уровнем раскрепощенности в постели. Сексуальный гороскоп 2022 года Львам обещает запредельно повышенный интерес со стороны противоположного пола. Спасибо надо сказать покровителю года Черному Водяному Тигру и кокетливой Венере. Это их мощная энергетическая сила так подействуют на окружение царя зверей. И не будем скрывать, у Льва может появиться мысль поддаться искушению и закрутить мимолетный роман, но нет! Ничем хорошим это не закончится.

Лев (23 июля — 21 августа) Лев находится под покровительством Солнца, а это значит, что люди, рожденные под этим знаком, обладают магнетическим притяжением. Они обаятельны, харизматичны, долго остаются сексуально привлекательными, Львы в целом любят все чувственные сферы жизни, и интимная сфера здесь стоит на одном из первых мест. Представитель данного знака все хочет изведать: мимолетную влюбленность, зрелую, глубокую любовь, безудержную страсть, но для этих экспириенсов он будет искать себе партнера равного темперамента.

Мужчина-Дева — редкий представитель того знака зодиака, где за сдержанным внешним видом кроется буйный темперамент. Он реализует свой сексуальный потенциал в многочисленных экспериментах с женщинами и относится к интимным отношениям, как к способу удовлетворения своих первобытных потребностей. Он занимается сексом больше не потому, что любит это делать, а для того, чтобы отточить свои навыки, извлечь что-то новое. Сексуальный гороскоп 2022 года обещает мужчинам-Девам знакомство с очень чувственной партнершей, секс с которой подарит много спонтанных и всепоглощающих эмоций.

Женщины-Девы всегда знают, чего хотят, и всегда найдут нужные слова и смелость для того, чтобы рассказать партнеру об этом так, чтоб он не воспринимал это как просьбу или пожелание. Тактичные, умные, местами даже хитрые, расчетливые и очень страстные — вот на каких «китах» основывается поведение женщин-Дев в постели с мужчинами. И надо отдать должное, партнеры таких женщин обожают. В этих отношениях не будет заискиваний и телячьих нежностей, зато будут зрелость и глубина. Сексуальный гороскоп обещает женщинам-Девам яркий служебный роман, который озарит холодную осень цветным фейерверком. Но вы же помните, что служебные романы чаще всего ничем хорошим не заканчиваются?

Дева (22 августа — 23 сентября) Девы не любительницы мудрить и усложнять себе жизнь условностями. Они свободолюбивы и не видят препятствий в стремлении к цели. Если им понравился партнер, они прямо и открыто заявят о своих намерениях. Ведь секс — это всего лишь секс. Чувства начинают в ней говорить тогда, когда во всем блеске проявятся такие достоинства партнера, как ум и жизненный опыт. Для Девы это лучший афродизиак, способный разбудить в них эротическое начало, и она согласна даже играть подчиненную роль в постели, если партнер отвечает этим критериям. Сексуальный гороскоп 2022 года обещает представителям этого знака много новых сексуальных открытий в отношениях с представителями других национальностей, что вполне может пробудить в Деве и любовь к путешествиям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Как любой балансирующий знак, Весы несут в себе много черт противоположного пола. Поэтому мужчины-Весы, например, могут быть чувствительны и нежны, тогда как женщины-Весы брутальны, жестки и совсем не сентиментальны. Но вот как раз эти крайности и притягивают к ним как магнит партнеров. А еще предельная искренность представителей данного знака: Весы ненавидят розовую романтику, пошлые декорации, из всех знаков зодиака они легче всего отвлекаются во время секса. Для них обычное дело думать о ком-нибудь (чем-нибудь) другом: бывшем любовнике или несбывшемся образе. Сексуальный гороскоп 2022 года обещает Весам массу новых эротических открытий, если они решат сменить декорации и попробовать что-то новое. Новые костюмы и ролевые модели им в помощь.

Женщина-Весы

Никогда для женщин-Весов отношения, а уж тем более интимные не будут стоять на втором плане. Искусство обольщения они будут постигать всю жизнь и выйдут из этой школы с золотой медалью. Стоит такой женщине появиться в обществе, как от нее как будто начинают исходить токи — все взоры обращаются к ней. Грациозные манеры и грудной голос помогают ей без труда обворожить любого мужчину. Иногда своим магнетизмом женщины-Весы даже немного злоупотребляют. Сексуальный гороскоп обещает представительницам этого знака новые виды утонченных удовольствий, если они сами себе это разрешат.

Мужчина-Весы

Мужчина-Весы с первого взгляда может не произвести впечатление на дам. Но знайте, за этой скромной внешностью скорей всего скрывается очень умелый и искусный любовник. Представители этого знака выносливы, педантичны, обожает предварительные ласки, готовы даже отказаться от собственного удовольствия лишь бы доставить большую радость партнерше. Звучит так, будто они идеальные любовники?! А это так и есть. Сексуальный гороскоп обещает мужчинам-Весам много разнообразного флирта и любовных приключений, если они перестанут идеализировать секс и своих партнерш и чуть снизят градус ожидания от происходящего.