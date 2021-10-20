Диетолог назвала способ “обмануть мозг” и похудеть

Специалист объяснила, что чем выше содержание глюкозы в крови человека, тем слабее у него чувство голода. Простые углеводы, которые содержатся во фруктах, например, способствуют выработке значительного количества инсулина, который снижает уровень сахара. В результате этого человек снова испытывает желание перекусить. Врач назвала способ, который поможет справиться с голодом и похудеть.

“Можно обмануть головной мозг. Например, если выпить кисель из семян подорожника (они продаются в аптеках), он займет много места в желудке, и от рецепторов пойдет сигнал в центр насыщения мозга”, — порекомендовала Кононенко.

Медик также посоветовала раз в неделю устраивать разгрузочные дни, в течение которых нужно сократить норму потребляемых калорий в два раза. Раньше пользовались популярностью диеты на яблоках, кефире, однако сейчас к ним обращаются все реже: существуют другие способы достичь нужного эффекта, при которых не нужно изнурять себя.

“Я рекомендую овощи, либо свежие, либо тушеные, с мясом или рыбой, небольшое количество. Если человек весит больше 100 килограммов, ему нужно употребить за один прием 300 граммов овощей и 100 граммов рыбы или грудки индейки. Таких приемов пищи должно быть три”, — заключила врач.