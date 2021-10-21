21.10.2021, 15:30
Развенчан миф об обезжиренных молочных продуктах(2)
Photo by Letícia Pelissari on Unsplash
Терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала, как на самом деле обезжиренное молоко влияет на фигуру. Об этом она сообщила "АиФ". По словам эксперта, мнение о том, для поддержания здорового веса необходимо употреблять в пищу только молочные продукты с пометкой "обезжиренное" ошибочно.
Екатерина Бурляева пояснила, что британские медики заявили об обратном. Они выяснили, что именно обезжиренных продуктов следует избегать. Так как для того, чтобы добиться необходимых свойств таких продуктов в них часто добавляют соль и сахар, которые не способствуют снижению веса.
Кроме того, они подчеркнули, что молочная продукция со среднем показателем жирности способствует снижению вероятности развития ожирения.