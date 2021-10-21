Развенчан миф об обезжиренных молочных продуктах

Екатерина Бурляева пояснила, что британские медики заявили об обратном. Они выяснили, что именно обезжиренных продуктов следует избегать. Так как для того, чтобы добиться необходимых свойств таких продуктов в них часто добавляют соль и сахар, которые не способствуют снижению веса.