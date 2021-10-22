“Открой дверь!” Юрий Куклачев объяснил самые непонятные для людей привычки кошек

«У кошек есть много разных присущих им манер, которые нам не понятны, а на самом деле они чаще всего играют с вами. А если кого не любят, они будут не лежа царапать, а будут бегать и хватать за ноги. Особенно женщин. Мужской пол, как ни странно, страдает меньше», — сказал Куклачев.

Известный дрессировщик добавил, что кошки могут атаковать хозяев из позиции лежа, чтобы попросить еды. Аналогичное нападение на незнакомых людей означает желание питомца защитить свою территорию.

«Если чужой кто придет, она может цапнуть, сказать: „Не заходи сюда. Я не разрешаю, мне не нравится этот человек“. У меня так было: кошка смотрит, что чужой пришел, подойдет, цапнет его и бежать. Понимаете? Агрессию показала: мол, этот ей не нравится», — привел пример Куклачев.

Он также объяснил, почему кошки не любят закрытые двери и требуют открыть сначала с одной стороны, а потом тут же с другой. Все дело в свободолюбии пушистых животных и желании держать под полным контролем происходящее вокруг.

«Кошка, когда заходит в дом, сразу сканирует все помещение, весь дом, всю комнату. И под ее вниманием все абсолютно: каждое движение, запах, температура. Чуть-чуть изменение, где-то стукнуло — она сразу ухо туда повернет. Чуть-чуть температура поменяется, она к батарее приблизится... Они должны ощущать свободу. Они же не в тюрьме сидят», — подытожил Юрий Дмитриевич.