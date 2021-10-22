22.10.2021, 14:30
ВИДЕО | ГАИ в тренде: красноярская Госавтоинспекция сняла ролик по мотивам “Игры в кальмара”(5)
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В Красноярске Госавтоинспекция выпустила профилактический ролик для пешеходов, в котором горожане и полицейские стали героями популярного сериала “Игра в кальмара”, — пишет Znak.
За основу был взят сюжет первой серии, где людей убивали, если они вовремя не останавливались и их движение засекла специальная большая кукла.
В опубликованном ролике роль куклы сыграл инспектор ГИБДД. Он поворачивает голову на 180 градусов и высматривает пешеходов, которые переходят дорогу на красный свет. За нарушение ПДД выписывается протокол.
“ГИБДД предупреждает — никаких игр на проезжей части! Даже в „Красный свет — зеленый свет“! ОСОБЕННО в „Красный свет — зеленый свет“! Инспектор все видит…”, — говорится в пояснении к видео.