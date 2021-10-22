ВИДЕО | ГАИ в тренде: красноярская Госавтоинспекция сняла ролик по мотивам “Игры в кальмара”

За основу был взят сюжет первой серии, где людей убивали, если они вовремя не останавливались и их движение засекла специальная большая кукла.

В опубликованном ролике роль куклы сыграл инспектор ГИБДД. Он поворачивает голову на 180 градусов и высматривает пешеходов, которые переходят дорогу на красный свет. За нарушение ПДД выписывается протокол.

“ГИБДД предупреждает — никаких игр на проезжей части! Даже в „Красный свет — зеленый свет“! ОСОБЕННО в „Красный свет — зеленый свет“! Инспектор все видит…”, — говорится в пояснении к видео.