“Боялась случайно перейти на русский язык”: Диана Пожарская о съемках эстонского фильма “Жар-птица”

А встретились мы в Москве, пробы были напротив моего дома, на моей, как говорится, территории. Встречались мы два раза и все сложилось. Я помню, была очень рада, ведь это была первая большая англоязычная роль. Счастью просто не было предела!

— Как и все сценарии — через агента. Ричард, мой агент, очень хвалил этот сценарий, режиссера, несмотря на то, что это его дебют. И прежде всего, я отталкивалась от мнения моего агента. Он читает множество сценариев ежедневно и у него большой опыт, большие артисты.

— Нет, это такой дурацкий миф. По-моему, в России все гораздо более тягучее. С Пеэтером все было довольно весело, он что-то советовал, что-то подсказывал, был открыт к каким-то идеям. Мы даже на уровне читки сценария дописывали что-то из моих чувств, идей, желаний. Он был к этому открыт и был уверен, что это принесет свои плоды — так и оказалось.

— Очень мне запомнился город Тарту — там тоже были съемки и там, конечно, безумно красиво. Как-то все замечательно прошло, у нас там был дом, мы ходили в сауну — классно было прямо!

— Общались на английском, только с Олегом Загородным (исполнитель одной из главных ролей — прим. RusDelfi) у нас была возможность пообщаться на русском, Пеэтер (режиссер фильма — Прим. RusDelfi) тоже хорошо говорил по-русски.

— Съемки проходили осенью где-то года четыре назад — тогда еще не было никаких проблем. Где-то четыре месяца мы все это снимали, с большими перерывами, поэтому я сравнительно долго была в Эстонии и успела там освоиться. Там, оказывается, много русских и доброжелательных людей, поэтому я себя чувствовала как дома. В Таллинне меня поселили возле Кадриорга , мы там много гуляли по этим историчеким местам. Там действительно много мест где разгуляться, красивая природа, очень вкусно все.

— Какая была самая сложная сцена?

— Было две интересных сцены. Первая — это сцена, открывающая фильм, где мы выныриваем из воды, когда плаваем в Балтийском море. Мы грелись в бане и потом шли надолго в кадр и были в воде в купальниках. Это было довольно сурово, для меня это большой опыт. Такой подвиг своего рода, потому что не каждый артист, не каждая вообще девочка пойдет на такое, чтобы в сентябре плавать в море, мочить волосы, нырять — и при этом играть лето, счастье, любовь и все прочее, но это было интересно.

И вторая — финальная сцена. Она была снята одним дублем. Я прямо так настраивалась, там надо эмоционально держать высокий градус. Я опасалась, что может не получиться, потому что эмоции захлёстывают, и еще боялась случайно перейти на русский язык. В итоге все сложилось здорово и Пеэтер очень помог эмоционально прожить сцену.

— Фильм “Купе № 6” добился серьезного успеха на фестивалях, там тоже участвовали российские и эстонские актеры и представители съемочной группы. Можно ли сказать, что кинематографические отношения между нашими странами улучшаются?

— Мне кажется, да. В этом есть какой-то смысл: мы начинаем работать вместе и хотелось бы, конечно, на этом не останавливаться. Потому что мы такие близкие народы, и мне кажется, не надо останавливаться и нужно продолжать делать что-то вместе — с нашими интересными локациями, совместным опытом и расширять в этом плане кино.

— Расстроились ли, что премьера не состоялась в 2020 году?

— Да, я как и все мои коллеги, очень ждали премьеру и так хотели посмотреть фильм… Но потом раз перенесли, два перенесли… Конечно, я очень расстраивалась. Да и вообще этот период коронавирусный был тяжелый во всех смыслах, в конце концов было вообще не до фильма. И когда мы уже приспособились к такому “нововведению” в жизни как коронавирус и начались какие-то разговоры, чтобы встретиться по Интернету. Связывались по зуму — вот такая была премьера в Интернете. И это, конечно, все не то, но мы были рады друг друга видеть. Конечно, хотелось бы яркую классическую премьеру, которая скоро состоится, но я, к сожалению, не смогу прилететь, потому что я теперь — молодая мама и путешествовать в такое злое время опасно. Но я очень хочу к вам в ближайшее время, у вас очень вкусно — потрясающее повара и продукты.

Премьера фильма "Жар-птица" состоится в пятницу, 29 октября. Пользователи портала RusDelfi могут оформить подписку и посмотреть фильм бесплатно ЗДЕСЬ.