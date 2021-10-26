26.10.2021, 12:28
ВИДЕО | Девушка сняла паука, похожего на Элтона Джона(13)
screenshot - youtube
Австралийка сняла на видео паука-скакуна, который похож на Элтона Джона. Паук выглядит так, будто у него круглые солнцезащитные очки и парик, а его движения похожи на игру на пианино, пишет Daily Mail.
“Элтон Джон, если примерит на себя образ паука”, — написал один из комментаторов.
Правда, более продвинутые в зоологии пользователи успели уточнить, что это самка, а Элтон Джон несмотря ни на что принадлежит к мужскому полу. Паук-скакун встречается в основном на востоке Австралии, хотя встретить его можно практически везде (однажды его обнаружили даже на вершине Эвереста). Их можно увидеть на деревьях и листьях. Самки этих пауков обычно достигают 7 мм в длину, а самцы — около 5 мм. Эти пауки могут укусить человека — больно, но не смертельно.
То, чем двигает паучиха на видео, будто играя на пианино, — это педипальпы (вторая пара конечностей). Они есть у многих членистоногих. Ими пауки могут ощупывать что-то, а также хватать.