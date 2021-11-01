Назван самый вредный завтрак

По словам специалиста, таким завтраком вступают покупные кексы или маффины. Она объяснила, что магазинная выпечка характеризуется повышенным содержанием сахара. Кроме того, такие товары не приносят пользы по причине низкого содержания в них клетчатки.

“Многие готовые кексы могут содержать от 500 до 700 калорий и столько же или больше граммов сахара, чем банка газировки, но содержат только один или два грамма клетчатки”, — предупредила эксперт.

Однако она обозначила, что в зависимости от рецептуры, такое лакомство может быть полезным, но лучше вариантом будет домашняя выпечка.