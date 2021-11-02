2022 год принесет удачу этим четырем знакам Зодиака

Преподаватель классической и медицинской астрологии и эзотерики Александр Зараев назвал знаки зодиака, которых осчастливит 2022 год. Многим удача улыбнется в профессиональной деятельности, а на некоторых буквально прольется "денежный дождь".

Рак

Представители этого знака Зодиака будут чувствовать себя в полне комфортно следующем году. Многим из них предложат новую высокооплачиваемую работу или должность, о которой они мечтали, пишет rsute.ru.

Некоторые Раки решатся инвестировать по крупному - в недвижимость и не прогадают. И даже игра на бирже скорее всего принесет прибыль.

Благоприятен год будет и для того, чтобы попробовать свои силы в новой сфере. Любые начинания получат зеленый свет и будут удачными.

Дева

Достаток и прибыль сулит 2022 год и Девам. Но в основном прибыль ждет тех, кто находится на государственной или наемной службе.

Успех ожидает также Дев, которые занимаются творческой деятельностью - произведния будут иметь успех. Впрочем, шанс проявить себя и прославиться будет у всех представителей этого знака, главное - его использовать, а не сомневаться и откладывать все на потом.

Козерог

Рассчитывать на хорошее место работы смогут в 2022 году многие Козероги. Особенно повезет тем представителям этого знака Зодиака, которые занимается специфической деятельностью - вы будете "на коне".

И если на прежнем месте работы что-то не устраивает, нужно смело использовать открывающиеся возможности и соглашаться на другую работу или должность. ВСе перемены окажутся к лучшему.

Рыбы

Представители этого знака зодиака обладают хорошей интуицией и это поможет им в 2022 году найти нужных людей, которые помогут достичь финансового благополучия и не испытывать недостатка в финансах. Но для этого Рыбам нужно отойти от подхода "плыть по течению". Удача будет на стороне тех, кто не побоится трудностей и всего нового. Старания окупятся с лихвой.