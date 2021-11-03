Чем заменить “белую смерть“ — соль?

“Лимонный и гранатовый соки — хороший вариант для тех, кто и так не злоупотреблял соленой пищей, но хотел бы и вовсе отказаться от нее. На основе лимонного сока можно делать заправку для салатов, а с гранатовым — делать маринад для мяса или рыбы, просто приправлять готовую еду”, — посоветовал Андрей Колодяжный.