Чем заменить “белую смерть“ — соль?(5)
Так, шеф-повара Дмитрий Коломийцев и Андрей Колодяжный, рекомендуют сменить поваренную соль на морскую или гималайскую. Эти виды обладают большей соленостью и меньшим показателем хлорида натрия.
Отличной альтернативой солености станет кислота. Дело в том, что легкая кислинка в блюде способна оттенить и усилить естественную солоноватость мясных продуктов и сладковатый привкус растительных.
“Лимонный и гранатовый соки — хороший вариант для тех, кто и так не злоупотреблял соленой пищей, но хотел бы и вовсе отказаться от нее. На основе лимонного сока можно делать заправку для салатов, а с гранатовым — делать маринад для мяса или рыбы, просто приправлять готовую еду”, — посоветовал Андрей Колодяжный.
В свою очередь, Алессио Джини предложил опробовать такие пряности как петрушку, тимьян, орегано, базилик, кинзу, шалфей и розмарин в качестве замены соли.