В ресторане Moos рассказали, какой вкуснятиной угощают посетителей и почему не завышают цены

Отрывки из интервью:

Про новые ограничения

Мы работаем, мы открыты, всегда рады гостям. Конечно же, у нас сейчас есть ограничения, которым мы должны придерживаться. Мы проверяем паспорта вакцинации, сертификаты переболевших, с детьми у нас тоже новые распоряжения. Для них есть маленькая поблажка — тесты можно делать на месте.

Что приготовили на ресторанную неделю

Первый раз участвуем в ресторанной неделе. Представляем меню из трех подач. Прекрасные блюда от нашего шеф-повала Алексея Еремина:

Мороженое из козьего сыра с запечённой тыквой и мёдом

Дуэт из утки: филе утки, конфи из утки, крем из батата, соус порто со свеклой, клюква

Домашний торт Наполеон с джемом из чёрной смородины

Про звезду Мишлен

Конечно, надеемся, что Мишлен доберется и до Эстонии, и ресторан Moos также сможет поучаствовать. Среди других ресторанов, я думаю достойны "180 градусов" в Ноблесснере, "Телебашня", также Hügge. Безусловно, есть еще много хороших мест — все не перечиcлишь.

Куда еще можно зайти на ресторанной неделе смотрите ЗДЕСЬ.