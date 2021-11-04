Блогерша, сбросившая за год 60 кг, умерла в 47 лет

Как отметили подписчики известного тренера по похудению, Фиалковская сумела подобрать себе хорошего врача.

“Яны Олеговны больше нет. В понедельник была операция, она о ней сообщала в блоге. После операции возникли тромбоэмболические осложнения”, — цитирует НГС подругу погибшей Полину Штрауб.

О Фиалковской стали писать СМИ после феноменального преображения: за год она сбросила 60 килограммов. Для этого она изменила режим питания. Как рассказывала сама тренер, лишний вес у нее появился еще в детстве, в результате он привел к массе заболеваний.

Добившись результата, женщина запустила собственный проект и помогала людям худеть. Она завела профессиональный аккаунт в социальных сетях, где демонстрировала результаты своих подопечных.