ФОТО | Урок биологии в канадской школе сорвал живой лось

Утром у одного из классов дети увидели большого лося. “Мой младший кричит в окно: „Мама, это лось“. Конечно, я говорю: „Нет, нет никакого лося, о чём ты говоришь?“”, — рассказала мать одного из учеников.

Но лось действительно был — и резко вбежал в класс, разбив большое окно. Осколки разлетелись по всему помещению, и один из 10 дошкольников немного пострадал. Детей вывели, а лось сначала постоял посреди класса, а затем, видимо, в шоке от своей выходки, лёг у входа.

We're told the little guy was injured (I supposed breaking through a window will do that). So right now it's chilling and they are waiting for animal control and to arrive. pic.twitter.com/Kv4zEePUiF — Pat Dubois (@patdubois) November 4, 2021

Спустя 45 минут прибыли спасатели — они временно усыпили лося и отвезли его в безопасное место (без окон, которые можно разбить). “Лось на свободе и избежал вызова к директору школы”, — сообщили в местной полиции.

Родители дошкольников, которые видели лося, рассказали, что это стало большим впечатлением для детей: “Он [ребёнок] так много говорил о спасшей детей воспитательнице и о том, как она боялась лося”. Свидетели прогулки животного говорят, что такие истории нужны после “всего происходящего” вокруг: “Это приятная история, даже если лось нанёс небольшой материальный ущерб”.