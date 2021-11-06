ВИДЕО | “Бежать без оглядки”: блогерша была в ужасе, когда узнала, что ищет в Интернете ее парень

TikTok-блогерша Челси Рассел последние месяцы переживает непростой период в отношениях со своим молодым человеком. Он постоянно следит за девушкой и домогается её. Бедняжка даже не может принять душ в одиночестве. Но, как выяснилось недавно, это только верхушка айсберга. В середине октября Челси заметила, что парень что-то читает в телефоне и всякий раз уворачивается, чтобы девушка не увидела. Однако блогерше всё же удалось узнать страшный секрет своего избранника.

На разбитом экране телефона Челси разглядела статью о веществах, которыми можно отравить человека. В нормальных отношениях вряд ли бы это вызвало такой ужас. Но после того, через что прошла Челси, она уже не может быть уверена ни в чём.

Когда девушка выложила ролик у себя в тиктоке, он быстро стал вирусным. И напуганные пользователи посоветовали ей немедленно уезжать от парня подальше. “Подруга, отправь это своим друзьям и семье”, “Звони в полицию и добивайся запрета на приближение к себе”, — также порекомендовали комментаторы.

Судя по обновлениям Челси в профиле, она послушала советы своих подписчиков и всё-таки уехала из дома. Вот только её парень с решением был не согласен. Он нашёл квартиру, где она была, и стал ломиться в дверь, перепугав и саму девушку, и всех соседей.