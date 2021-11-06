ТОП-5 самых непослушных пород собак

Первое место в рейтинге занял японский шпиц. Отмечается, что в 86,67% сообщений хозяев в соцсетях содержались слова и отметки, которые говорили о непослушном характере собаки. Однако отмечалось, что, несмотря на озорно, это ласковые собаки, любящие своих хозяев.

На втором месте оказался зушон — помесь бишон фризе и ши-тцу. У зушона 78,38% сообщений связаны с непослушанием.

Третье место заняла муди — венгерская пастушья собака. У нее 77,27% сообщений с указанием озорства и хулиганства.

Четвертое место заняла кокапу — это гибрид кокер-спаниэля и пуделя. У него 76,55% сообщений.

Пятое место получила венгерская жесткошерстная выжла — у нее 76,19% сообщений с упоминанием озорства.

Также в итогах исследования отмечается, что большинство непослушных собак живут в ЮАР, следом идут Словакия, Сингапур и Австралия.