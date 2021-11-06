Неожиданно! Диетолог объяснил, чем плохи каши для завтрака

У многих сложилась традиция или привычка есть на завтрак каши. Но это не очень полезно, — считает диетолог.

Ковальков отметил, что в кашах содержатся почти одни углеводы, а белка практически нет. “Каша — это углеводы, они провоцируют выброс инсулина в кровь. Уже через два часа уровень сахара в крови падает и возникает неконтролируемое чувство голода”, — добавил специалист. Ковальков подчеркнул, что он не сторонник каш, и “овсянка на завтрак, сэр”, ему не нравится.

Ковальков подчеркнул, что самый лучший завтрак — это яичница, а есть кашу лучше тем, у кого серьезные физические нагрузки. Есть исследование, согласно которому если съесть на завтрак яичницу, то потом в течение дня количество потребляемой пищи уменьшится на 25% вследствие уменьшения аппетита.