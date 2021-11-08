ВИДЕО | Стриптизерша нашла жучок в машине и рассказала об этом в соцсетях, но никто не ожидал, что все закончится трагедией

В середине октября Эбигейл Салдана из Далласа, США, обнаружила GPS-трекер в своём автомобиле. Испуганная девушка записала всё на видео и опубликовала в Instagram, предупредив подписчиц об опасности, которая подстерегает их повсюду. Оказалось, беспокойства американки были не бессмысленны. Через две недели её убили в той самой машине.

“Проверяйте под вашими машинами, девочки! Это никакая не шутка, а ведь думаешь, что такое с тобой никогда не произойдёт”, — написала девушка в соцсетях за две недели до трагедии.

Полиция Форт-Уэрта обнаружила труп девушки в её машине. Её застрелили. Несколько дней власти изучали записи с камер наблюдения, чтобы составить список подозреваемых. Перечень оказался совсем не длинным. Главным фигурантом по делу стал 54-летний Стэнли Шлига. Мужчина был клиентом Эбигейл в кабаре, пишет Daily Dot. Когда смена девушки закончилась, подозреваемый поехал за ней, а затем, дождавшись когда она припаркуется, застрелил.

Опровержений этой версии пока что нет. В интервью People коллега Эбигейл рассказал, что девушка неоднократно жаловалась на Шлига — он и раньше преследовал её и приставал. Когда группа захвата ворвалась в дом подозреваемого, военные обнаружили его на балконе с несколькими ранениями, которые он нанёс себе сам. Власти официально обвинили Шлига в убийстве, но он пока не даёт показаний. Вероятнее всего, защита будет строиться на его невменяемости.