Любовный гороскоп на 2022 год: Близнецам — замуж, а Рыбам — на Мальдивы
Менять партнеров, если старые отношения себя изжили, строить семью, если внутренне к этому готовы, развивать свою сексуальность… Что же 2022 год приготовил для каждого из знаков зодиака рассказывает астролог, основатель Школы астрологии Инна Любимова.
Овен
Выдыхайте, все стрессовые ситуации остались позади. Самое время сконцентрироваться на личной жизни. Если вы одиноки, этот год принесет вам много интересных знакомств –стрела Купидона попадет точно в цель. Несвободным Овнам стоит поработать над отношениями. Поговорите со своей второй половинкой по душам, вам нужно найти новые точки соприкосновения.
Мужчины-Овны — прирожденные лидеры. Они сочетают в себе как энергичность и смелость, так и спокойствие. Стрессоустойчивость — их главный конек. В отношениях заботливые и внимательные, но предпочитают доминировать.
Женщины-Овны более импульсивны и вспыльчивы. Несмотря на внутреннюю силу, они уязвимы в любви. Представительниц огненного знака ищут только настоящую любовь и не размениваются на мимолетные романы.
Телец
В амурных делах этот год станет для вас противоречивым. Старые отношения могут изжить себя, и вам захочется окунуться в новый роман, полный романтики и страсти. В побеге от одиночества вы рискуете завязать интрижку с не самым подходящим человеком. Будьте аккуратны и избирательны в выборе партнера. Несколько раз подумайте, прежде чем начать сомнительные отношения.
Мужчина-Телец спокойный, терпеливый и редко позволяет себе проявление гнева. Но если терпение этого земного знака подойдет к концу, внутри него проснется свирепый бык. Лучше не доводить его до такого состояния.
Женщины-Тельцы предпочитают долголетние отношения и трудом разрывают связь. От мужа эти женщины ждут преданности, ласки и подарков.
Близнецы
Если вы уже в отношениях, у вас есть реальный шанс вывести их на новый уровень. Вполне возможно, что именно в этом году вы получите заветное колечко. Присмотритесь к своему партнеру и уделите ему больше времени. Не бойтесь обсуждать проблемы и трудности, которые возникают в паре — это поможет вам еще больше сблизиться.
Мужчины-Близнецы ценят в женщине интеллектуальные способности и умение вести себя в обществе. Однако представители этого воздушного знака могут быть непостоянными и испытывать яркие чувства сразу к нескольким женщинам. Будьте к этому готовы.
Женщины-Близнецы ищут в партнере надежного друга и сами готовы быть верным соратником. Характер у этой красавицы бывает непредсказуем — не знаешь, когда взорвется, а когда проявит спокойствие. Но ее разносторонняя натура всегда подогревает интерес у мужчин.
Рак
Не слушайте советов подруг, доверяй только своему сердцу и интуиции. В этом году внутренний голос вас точно не подведет. Есть желание укрепить отношения? Добавьте в них немного романтики, ярких свиданий и долгих поцелуев. Если же вы пока не нашли своего сказочного принца, не отказывайся от разных встреч. Ваша вторая половинка тоже идет на встречу к вам. Скоро вы встретись.
Мужчины-Раки — как пуховые перины, мягкие в отношениях и всегда готовы пойти на компромисс. Им не всегда легко принимать важные решения, и в отношениях они в основном полагаются на любимую женщину, поэтому рядом с ними всегда должна быть сильная дама. Чаще всего они ищут партнершу, которая похожа на их маму.
Женщины-Раки любят создавать гармонию в отношениях. Они — идеальные хозяйки, в их доме всегда чисто и пахнет пирогами. Представительницы этого знака привлекают мужчин своей женственностью и покладистым характером, но редко сами проявляют инициативу в отношениях.
Лев
Чувствуете, что отношения отжили свое? Вам больше в них не интересно и все понятно? Самое время взять ситуацию под свой контроль. Все еще можно спасти, если хорошенько постараться. Проведите работу над ошибками, поговорите со своим партнером по душам и дайте отношениям еще один шанс. Помните, разрушать гораздо легче, чем построить.
Мужчины-Львы добрые, великодушные и щедрые. Они одаривают свою вторую половинку комплиментами, не скупятся на подарки. Львы предпочитают ярких и броских женщин, но при этом таких, чтоб не затмевали “царя зверей”.
Женщины-Львы обладают высокой самооценкой и впускают в свою жизнь только тех мужчин, которые готовы за них сразиться. Тяжело идут на компромиссы, не соглашаются на меньшее и живут по принципу “все или ничего”. Львицы стремятся к отношениям, наполненным страстью, яркими эмоциями и огнем.
Дева
Проблема Дев в том, что они ждут идеального мужчину, но у каждого человека свои недостатки. Может стоит пересмотреть свои взгляды и сократить список ожиданий? Попробуйте дать шанс хорошему парню, и вы увидите, как он раскроется с новой стороны. Если вы уже в отношениях, подумайте о том, как они будут развиваться. Пора привнести в вашу пару приятные перемены.
Мужчины-Девы редко публично демонстрируют свои чувства и не любят, когда личная жизнь становится достоянием ответственности. Они предпочитают держать эмоции при себе, что вовсе не мешает им выбирать чувственных темпераментных женщин.
Женщины-Девы ценят уверенность в завтрашнем дне и ответственно подходят к выбору второй половинки. Доверяют больше не сердцу, а разуму. Как и мужчины этого знака, земные дамы предпочитают скрывать свои чувства и очень требовательно подходят к выбору партнеру. Любовный гороскоп 2022 года обещает Девам сложное искушение в виде выбора среди нескольких классных претендентов на вашу руку, слушайте сердце, оно никогда не врет!
Весы
Муж перестал дарить цветы и делать комплименты? Так бывает. То, что вы так долго забивали на ваши отношения, на погоду в доме, обернулось тем, что в вашей паре стало холодно и неуютно обоим. Берите инициативу в свои руки! Начните встречать его с работы в красивом платье и со вкусным ужином, пригласите в кино или устройте незабываемое свидание где-нибудь за городом. Вам нужно добавить в ваше брак новых красок. А уж вам решать, какую палитру вы выберете. Любовный гороскоп 2022 года обещает Весам принятие решений, которые кардинально изменят их личную жизнь. Кроме того, из их жизни уйдут люди, отношения с которыми давно угасли и в нем нет огня.
Мужчин-Весов можно без ложной скромности назвать галантным кавалером. Он всегда одет с иголочки и при выборе партнерши первым делом обращает внимание на внешний вид девушки. Весы любвеобильны и в молодости могут менять девушек как перчатки, пока не встретят ту самую.
Женщины-Весы умеют произвести впечатление скромных ангелов. В них мало искусственного. Они обладают природным магнетизмом и находятся в постоянном поиске красоты и гармонии, из-за чего могут частенько кардинально менять свою жизнь и долгое время находиться без партнера. Весам принятие решений, которые кардинально изменят их личную жизнь. Кроме того, из их жизни уйдут люди, отношения с которыми давно угасли и в них уже больше нет огня.
Скорпион
Вы чувствуете себя в отношениях, как птица в клетке. Вам хочется больше свободы и воздуха, и вы морально готовы поставить точку в этом затянувшемся гражданском браке. Не торопитесь с выводами и действиями. Очень тщательно обдумайте свое решение и не принимайте его на эмоциях. Сегодня вы уйдете, поддавшись эмоциям, а завтра, если вдруг захотите вернуться обратно, будет уже поздно. Любовный гороскоп 2022 года рекомендует Скорпионам больше прислушиваться к себе, в его сердце есть все ответы.
Мужчины-Скорпионы чувственные и страстные натуры. Они хотят видеть рядом с собой сильную и самостоятельную личность и не готовы выступать моральным костылем для девушки, которая стала их выбором. Представители этого водного знака заинтересованы в долгих отношениях с одной женщиной, но привлечь их внимание непросто. Партнерша должна быть не только разносторонне развитой личностью, идеальным вариантом для Скорпиона станет, если его любимая сможет разжечь в представители этого знака безудержную страсть.
Женщины-Скорпионы отличаются повышенной сексуальной энергетикой. Они любят находиться в центре событий и даже иногда доминировать над мужчиной. Они, не задумываясь, могут легко манипулирует своим партнером ради своей какой-то цели. Леди-Скорпион редко подстраивается под своего мужчину, она хочет, чтобы тот всецело принадлежал ей.
Стрелец
Не верьте сладким комплиментам и держите ухо в остро. В этом году вы рискуете столкнуться с изменами и предательством. Тщательно выбирайте партнера, анализируй проблемы в отношениях и не позволяй обвести себя вокруг пальца. Если чувствуете, что человек вас обманывает, прекращайте с ним общение. Помните, развитая интуиция — сильная сторона Стрельцов, главное, не игнорировать ее. Любовный гороскоп 2022 года, а вместе с ним и звезды обещают Стрельцам соблазны против которых они не смогут устоять. На самом деле, это к лучше, ведь это добавит новый спектр ощущений в жизнь представителей этого знака. Главное тут, действовать без фанатизма.
Мужчины-Стрельцы легко заводят новые знакомства и влюбляют в себя женщин, но на постоянные и длительные отношения не всегда соглашаются. Если партнерша не подогревает интерес Стрельца, она может ему быстро надоесть.
Женщины-Стрельцы заражают всех окружающих безудержным оптимизмом. В отношениях эти леди предпочитают равноправие: делят с мужем и домашние обязанности, и работают на равных. В сложных ситуациях и семейных конфликтах могут проявить жесткость.
Козерог
В плане личной жизни 2022 год станет для козерожек трансформационным. Вы сможете изменить отношения в лучшую сторону, если начнешь делиться с партнером своими идеями и откровенно говорить о том, что вас не устраивает. Если же вы одиноки, сосредоточься на своих желаниях. Какого мужчину вы хотите видеть рядом и чего в целом хотите от отношений? Как только картинка идеального возлюбленного сложится у вас в голове, он материализуется в реальной жизни.
Мужчины-Козероги в обществе ведут себя скромно, что особенно нравится женщинам. На эмоции представители этого знака скупы — они не будут сыпать комплиментами, свою любовь докажут не словами, а делами. Козероги умеют брать на себя ответственность, так что на них всегда можно положиться.
Женщины-Козероги — надежные спутницы, идеальный вариант для мужчины-карьериста. Они легко совмещают работу и личную жизнь, а также дают мужчине возможность самореализоваться. Козероги не будут звонить каждые пять минут с вопросом “Как дела?”, “А я соскучилась”, потому что уважают личное пространство другого человека.
Водолей
Водолеям в 2022 году захочется новых впечатлений — это верный признак того, что старые отношения себя начали изживать. Но не спешите их разрывать. Попробуйте привнести в них то, чего не хватает вам и вашему партнеру. Разжечь былую страсть поможет поход к семейному психологу или отдых в загородном клубе, где вы сможете остаться наедине друг с другом. Помните, дни вдвоем — это цемент, который сильнее укрепляет ваши отношения и на это не стоит жалеть времени. Помните, желание стоит всех денег мира. Любовный гороскоп 2022 года обещает Водолеям закрытие всех старых любовных связей, которые в итоге дадут представителю этого знака такой заряд новой энергии, которая поможет любые свершения совершить играючи.
Мужчины-Водолеи блистают остроумием — с ними никогда не бывает скучно. Этого представителя воздушной стихии можно назвать волком- одиночкой. Он долгое время может находиться без пары и всегда найдет, чем себя занять. Если Водолей влюбляется, считайте, его избранница вытянула счастливый билет, потому что он будет заботиться о ней постоянно и проявлять максимум нежности во всем.
Женщины-Водолеи непредсказуемы, как вулкан, и порой выглядят эксцентрично. В мужчине прежде всего ищут преданного друга. К противоположностям притягиваются редко — им особенно важно иметь со своей второй половинкой общие интересы.
Рыбы
Для Рыб влюбленность — это всегда путь к вдохновению. Когда вы увлечены мужчиной, вы светитесь от счастья и буквально парите над землей. Хорошая новость: в 2022 году ваши отношения будут в полном расцвете! Наслаждайся этим приятным временем. А если хотите что-то изменить, то 2022 год именно то время, когда переменам будет благоволить буквально все. Любовный гороскоп 2022 года обещает Рыбам какой-то невероятный подарок или сюрприз от их партнера и эмоции от его получения они запомнят надолго. Быть может это будет поездка на Мальдивы или покупка новой машины.
Мужчины-Рыбы могут быть как ответственными и серьезными, так и идущими на поводу. Рядом со вторым типом должна находиться сильная женщина, готовая взять инициативу в свои руки. Девушек мужчины-Рыбы притягивают своей способностью к состраданию и добротой.
Женщины-Рыбы бросаются в любовный омут с головой. Ряди своего партнера они готовы пожертвовать всем. Но среди Рыб встречаются и “акулы”, которые в большей степени ориентированы на построение карьеры.