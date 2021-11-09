Любовный гороскоп на 2022 год: Близнецам — замуж, а Рыбам — на Мальдивы

Если вы уже в отношениях, у вас есть реальный шанс вывести их на новый уровень. Вполне возможно, что именно в этом году вы получите заветное колечко. Присмотритесь к своему партнеру и уделите ему больше времени. Не бойтесь обсуждать проблемы и трудности, которые возникают в паре — это поможет вам еще больше сблизиться.

Мужчина-Телец спокойный, терпеливый и редко позволяет себе проявление гнева. Но если терпение этого земного знака подойдет к концу, внутри него проснется свирепый бык. Лучше не доводить его до такого состояния.

В амурных делах этот год станет для вас противоречивым. Старые отношения могут изжить себя, и вам захочется окунуться в новый роман, полный романтики и страсти. В побеге от одиночества вы рискуете завязать интрижку с не самым подходящим человеком. Будьте аккуратны и избирательны в выборе партнера. Несколько раз подумайте, прежде чем начать сомнительные отношения.

Женщины-Овны более импульсивны и вспыльчивы. Несмотря на внутреннюю силу, они уязвимы в любви. Представительниц огненного знака ищут только настоящую любовь и не размениваются на мимолетные романы.

Мужчины-Овны — прирожденные лидеры. Они сочетают в себе как энергичность и смелость, так и спокойствие. Стрессоустойчивость — их главный конек. В отношениях заботливые и внимательные, но предпочитают доминировать.

Выдыхайте, все стрессовые ситуации остались позади. Самое время сконцентрироваться на личной жизни. Если вы одиноки, этот год принесет вам много интересных знакомств –стрела Купидона попадет точно в цель. Несвободным Овнам стоит поработать над отношениями. Поговорите со своей второй половинкой по душам, вам нужно найти новые точки соприкосновения.

Менять партнеров, если старые отношения себя изжили, строить семью, если внутренне к этому готовы, развивать свою сексуальность… Что же 2022 год приготовил для каждого из знаков зодиака рассказывает астролог, основатель Школы астрологии Инна Любимова.

Женщины-Львы обладают высокой самооценкой и впускают в свою жизнь только тех мужчин, которые готовы за них сразиться. Тяжело идут на компромиссы, не соглашаются на меньшее и живут по принципу “все или ничего”. Львицы стремятся к отношениям, наполненным страстью, яркими эмоциями и огнем.

Мужчины-Львы добрые, великодушные и щедрые. Они одаривают свою вторую половинку комплиментами, не скупятся на подарки. Львы предпочитают ярких и броских женщин, но при этом таких, чтоб не затмевали “царя зверей”.

Чувствуете, что отношения отжили свое? Вам больше в них не интересно и все понятно? Самое время взять ситуацию под свой контроль. Все еще можно спасти, если хорошенько постараться. Проведите работу над ошибками, поговорите со своим партнером по душам и дайте отношениям еще один шанс. Помните, разрушать гораздо легче, чем построить.

Женщины-Раки любят создавать гармонию в отношениях. Они — идеальные хозяйки, в их доме всегда чисто и пахнет пирогами. Представительницы этого знака привлекают мужчин своей женственностью и покладистым характером, но редко сами проявляют инициативу в отношениях.

Мужчины-Раки — как пуховые перины, мягкие в отношениях и всегда готовы пойти на компромисс. Им не всегда легко принимать важные решения, и в отношениях они в основном полагаются на любимую женщину, поэтому рядом с ними всегда должна быть сильная дама. Чаще всего они ищут партнершу, которая похожа на их маму.

Не слушайте советов подруг, доверяй только своему сердцу и интуиции. В этом году внутренний голос вас точно не подведет. Есть желание укрепить отношения? Добавьте в них немного романтики, ярких свиданий и долгих поцелуев. Если же вы пока не нашли своего сказочного принца, не отказывайся от разных встреч. Ваша вторая половинка тоже идет на встречу к вам. Скоро вы встретись.

Женщины-Близнецы ищут в партнере надежного друга и сами готовы быть верным соратником. Характер у этой красавицы бывает непредсказуем — не знаешь, когда взорвется, а когда проявит спокойствие. Но ее разносторонняя натура всегда подогревает интерес у мужчин.

Мужчины-Близнецы ценят в женщине интеллектуальные способности и умение вести себя в обществе. Однако представители этого воздушного знака могут быть непостоянными и испытывать яркие чувства сразу к нескольким женщинам. Будьте к этому готовы.

Дева

Проблема Дев в том, что они ждут идеального мужчину, но у каждого человека свои недостатки. Может стоит пересмотреть свои взгляды и сократить список ожиданий? Попробуйте дать шанс хорошему парню, и вы увидите, как он раскроется с новой стороны. Если вы уже в отношениях, подумайте о том, как они будут развиваться. Пора привнести в вашу пару приятные перемены.

Мужчины-Девы редко публично демонстрируют свои чувства и не любят, когда личная жизнь становится достоянием ответственности. Они предпочитают держать эмоции при себе, что вовсе не мешает им выбирать чувственных темпераментных женщин.

Женщины-Девы ценят уверенность в завтрашнем дне и ответственно подходят к выбору второй половинки. Доверяют больше не сердцу, а разуму. Как и мужчины этого знака, земные дамы предпочитают скрывать свои чувства и очень требовательно подходят к выбору партнеру. Любовный гороскоп 2022 года обещает Девам сложное искушение в виде выбора среди нескольких классных претендентов на вашу руку, слушайте сердце, оно никогда не врет!

Весы

Муж перестал дарить цветы и делать комплименты? Так бывает. То, что вы так долго забивали на ваши отношения, на погоду в доме, обернулось тем, что в вашей паре стало холодно и неуютно обоим. Берите инициативу в свои руки! Начните встречать его с работы в красивом платье и со вкусным ужином, пригласите в кино или устройте незабываемое свидание где-нибудь за городом. Вам нужно добавить в ваше брак новых красок. А уж вам решать, какую палитру вы выберете. Любовный гороскоп 2022 года обещает Весам принятие решений, которые кардинально изменят их личную жизнь. Кроме того, из их жизни уйдут люди, отношения с которыми давно угасли и в нем нет огня.

Мужчин-Весов можно без ложной скромности назвать галантным кавалером. Он всегда одет с иголочки и при выборе партнерши первым делом обращает внимание на внешний вид девушки. Весы любвеобильны и в молодости могут менять девушек как перчатки, пока не встретят ту самую.