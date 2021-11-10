Где хозяин? В центре Таллинна уже более года автомобиль собирает штрафы

К сожалению, муниципальная полиция ничего с автомобилем сделать не может, пока машина целая. Можно только штрафовать, но делает это не МуПо, а фирма Ühisteenused по заказу Таллиннского транспортного департамента. Предполагаемый хозяин автомобиля — Юкка Пелтонен (его документы видны в машине). “Всего он получил уже 126 штрафов на сумму почти 4000 евро”, — говорит юрист Таллиннского транспортного департамента Тийт Ээнмаа.

А почему эти деньги до сих пор не востребованы? Оказывается, и в этом отношении чиновники бессильны, потому что у них попросту нет доступа к финскому автомобильному регистру — поэтому они не знают, у кого требовать деньги.

Правда, к делу уже подключена коллекторская компания Julianus Inkasso, а там работают цепкие ребята. “Зеркало” не удивится, если их длинные руки дотянутся и до Финляндии.

Редакторы “Зеркала” перелопатили весь интернет, и, скорее всего, нашли в соцсети Facebook того самого Юкку. На его странице было обнаружено воспоминание о том, как когда-то в Норвегии он подумывал за 800 евро приобрести себе красную Volvo, как две капли похожую на ту, что теперь собирает штрафы в центре Таллинна.

Однако дозвониться до Юкки не удалось. Один раз он ответил на сообщение, но резко пропал, как только узнал, что ищут хозяина Volvo.

“Зеркало” на 99% уверено, что дело раскрыто. Человек, видимо, просто не хочет платить за парковку, и пользуется тем, что на машине висят финские номера.