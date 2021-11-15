ВИДЕО | "Идеальный баланс вкуса по приятной цене": как тающие во рту десерты покорили Таллинн

“Хотелось принести на эстонский рынок что-то новенькое, что-то, чего не делают другие, чтобы это было доступно, вкусно и с большим выбором вкусов”, — рассказала шеф-кондитер Ирина.

Ирина не сразу стала шеф-кондитером успешно растущего бренда. Сначала она, как и многие другие кондитеры, делала торты на заказ на собственной кухне:

“Все началось, когда я получила образование кондитера, потом стала делать тортики на заказ. Потихоньку все это началось развиваться, и в какой-то момент я поняла, что у меня вся кухня заставлена только кондитерским инвентарем. В этот момент и надо было решиться — либо сделать шаг вперед, либо все закончить, потому что дома уже не было каких-то обычных продуктов, чтобы просто поесть — в основном только сладкое”.

Как же получился десерт Пуфф?

“Вообще, если вернуться в самое начало, то пирожное Шу, которое тоже представлено у нас в ассортименте — это французская классика. И соединив ее, немного Штатов и немного Востока, мы получили изделие, которое назвали Пуффом”, — поделилась Ирина.

Также нам стало известно, что самые популярные вкусы у покупателей — это малина, клубника с фисташкой и соленая карамель.

“Мы первый раз показали наш проект на кофейном фестивале в Таллинне в прошлом году. Нашей основной задачей было понять, как люди реагируют, какие эмоции они получают. Когда мы увидели, что каждый укус вызывает у человека восторг и радость, то пришла уверенность, что это интересный проект!” — рассказал основатель проекта Максим Макашин.

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Всем сладкого начала рабочей недели!