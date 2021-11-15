Девушка из Таллинна нашла призовую бутылку со 100 долларами спустя 3 минуты после выхода выпуска "Орла и Решки"

— Как ты узнала, что “Орел и Решка” выйдет именно в субботу, 13 ноября?

— Мы с молодым человеком смотрели выпуск про Амстердам, и я задалась вопросом: а ведь есть шансы, что покажут и Эстонию? Потом ради интереса зашла в их Инстаграм. Оказалось, что у них еще в сентябре был пост с фотографией на фоне Таллинского аэропорта. Мы просчитали, когда должен выйти выпуск, посмотрели точное время выхода и решили, что будем искать.

— А насколько быстро ты нашла бутылку? Какой был план?

— В этот день мы приехали в город за 10 минут до эфира, сидели в машине и ждали видео. Как только оно вышло, я сразу же промотала в конец и посмотрела где спрятана бутылка. Оказалось, что она находится буквально в минуте ходьбы от того места, где мы стояли. Мы сразу же побежали туда и оказались первыми. В 11:03 бутылка была уже нашей.

— На что потратите 100 долларов?

— Еще не решили. Пока что до конца даже не осознаем, что мы вообще нашли ее.

— А связывались ли с вами уже продюсеры?

— Нет, не связывались, но в бутылке была записка, в которой сказано отправить фото с бутылкой на почту "Орла и Решки". Думаю, что когда это сделаем, тогда они и свяжутся.

Полный выпуск “Орла и Решки” про Эстонию смотрите ниже: