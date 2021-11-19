ФОТО | “Вовина тысяча” для вакцинированных: украинцы потроллили инициативу Зеленского

В сети стали постить разные фотожабы и троллить его инициативу. Некоторые даже изобразили на тысячной купюре портрет главы государства вместо Владимира Вернадского.

Также пользователи изобразили фейковую реакцию лидера “Батьківщини” Юлии Тимошенко: “Владимир Александрович, “тысяча“ — это моя фишечка”. Напомним, что в 2008 году, когда она была премьер-министром, Кабмин инициировал выплаты по тысяче гривен гражданам, которые были вкладчиками Ощадбанка бывшего СССР. Тогда это получило название “Юлина тысяча”. “Очевидно, Зеленский таки нашел старую Юлину тетрадку. А там еще столько интересных идей”, — прокомментировал инициативу политтехнолог Тарас Березовец.

Ну и "народные умельцы" шутят кто во что горазд.

ем временем в России рождаются новые стимулы для тех, кто еще не вакцинировался. Например, депутат из Екатеринбургского областного парламента Вячеслав Вегнер решился устроить аттракцион невиданной щедрости: каждому десятому, кто сообщит ему о своей вакцинации (с подтверждением) дарит аж 50 рублей (0,6 евро), каждому сотому — 100 рублей (1,2 евро), каждому пятисотому — 200 рублей (2,4 евро), каждому тысячному — 500 рублей (6 евро), а каждому пятитысячному — котенка! Хотя, кажется, дефицита котят в России пока не наблюдается. Как и дефицита подобных депутатов.