17.11.2021, 16:38
Радикальный метод “перевоспитания” кошки с дурным характером
Photo by Tasos Mansour on Unsplash
Пользователь Reddit с ником throwawaycatswap поделился на портале историей о том, как в 2015 году попытался выполнить пожелание своей супруги перевоспитать кошку, с которой никак не удавалось найти общий язык. В целом мужчина с заданием справился, хотя и очень нестандартным способом.
“У нее был полностью черный кот, который был очень агрессивен. Он царапал всех, шипел на всех и половину времени не пользовался лотком. Моя жена настаивала на том, чтобы заставить его вести себя лучше”, — рассказал он. Однако найти с питомцем общий язык так и не удавалось.
Однажды девушке пришлось на несколько дней уехать из города. В отсутствие хозяйки кошка стала еще агрессивнее, и тогда парень решил банально подменить животное. Он сдал кошку в приют, а вместо нее взял другую, более покладистую. Жена эту подмену так и не заметила.