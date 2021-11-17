Радикальный метод “перевоспитания” кошки с дурным характером

“У нее был полностью черный кот, который был очень агрессивен. Он царапал всех, шипел на всех и половину времени не пользовался лотком. Моя жена настаивала на том, чтобы заставить его вести себя лучше”, — рассказал он. Однако найти с питомцем общий язык так и не удавалось.