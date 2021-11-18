Осторожно! Врачи рассказали о снах-предвестниках скорой смерти

Современная психотерапевтическая медицина во многом основывается на учении всемирно известного австрийца Зигмунда Фрейда — основателя психоанализа, творившего в первой половине XX века. Как известно, этот ученый рассматривал психологию человека, в том числе, сквозь призму его сновидений.

В наше время врачи продолжают изучать сны тяжелобольных пациентов, чья кончина уже неминуема. Они пришли к выводу, что незадолго до смерти таким людям снится, что они постоянно куда-то двигаются: пакуют чемоданы, едут в поезде, летят в самолете, однако не могут определить точку прибытия. При этом часто их сопровождают уже умершие люди.