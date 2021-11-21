21.11.2021, 13:30
ФОТО | Блогерша “просто выдавила прыщ” и пожалела об этом(8)
screenshot - TikTok
Блогерша Тася (а точнее, taasiiiaaaa) выдавила прыщ на лбу — и теперь у нее, как она сама говорит, “дырка в голове”. О своих злоключениях девушка поведала в TikTok.
Тася рассказала о том, что ее бесил прыщ на лбу и она решилась выдавить его руками. Но внезапно из него стала выливаться прозрачная жидкость. Тогда героиня статьи осознала, что это вовсе не прыщ, а целый фурункул. Девушка рассказала, что на третий день на месте прыща образовалась опухоль.
Тася поехала в больницу, где доктор прописал ей курс антибиотиков и компрессы. Лечение не помогло: опухоль не спала, а отек лишь разросся на область глаз, носа и лба. Врачам пришлось удалять образование с помощью хирургии. Девушка говорит, что потратила на операцию “немало” денег.
Сейчас блогерша чувствует себя получше, но все еще пьет лекарства и наносит заживляющие мази.
“Он не болит. Теперь у меня просто дырка во лбу”, — подвела итог Тася.