ФОТО | Блогерша “просто выдавила прыщ” и пожалела об этом

Тася рассказала о том, что ее бесил прыщ на лбу и она решилась выдавить его руками. Но внезапно из него стала выливаться прозрачная жидкость. Тогда героиня статьи осознала, что это вовсе не прыщ, а целый фурункул. Девушка рассказала, что на третий день на месте прыща образовалась опухоль.

Тася поехала в больницу, где доктор прописал ей курс антибиотиков и компрессы. Лечение не помогло: опухоль не спала, а отек лишь разросся на область глаз, носа и лба. Врачам пришлось удалять образование с помощью хирургии. Девушка говорит, что потратила на операцию “немало” денег.

Сейчас блогерша чувствует себя получше, но все еще пьет лекарства и наносит заживляющие мази.

“Он не болит. Теперь у меня просто дырка во лбу”, — подвела итог Тася.