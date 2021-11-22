3 самые красивые и самые некрасивые породы кошек

Внешность кошек этих трех пород наиболее близка к “золотому сечению” с величиной 1,62. Норвежская лесная и русская голубая кошки набрали 1,65 балла, мэнкс — 1,59. Высокие баллы набрали также породы рагамаффин и сибирская (отклонение от золотого сечения — 0,05 баллов). Самыми некрасивыми оказались персы (7,49), питерболды (19,78) и гималайские кошки (58.49).

Для исследования авторы составили список из 46 самых известных пород кошек и взяли изображения мордочек каждой из фотобанков. Затем на каждой фотографии было измерено соотношение ключевых характеристик: длина и ширина морды, ширина носа, расстояние от макушки до зрачков глаз, от зрачков до рта и кончика носа, между внешними уголками глаз, от низа ушей к зрачкам и от подбородка к рту и кончику носа.

Наиболее емкое определение золотого сечения гласит, что меньшая часть относится к большей, как большая — ко всему целому. Приблизительная его величина — 1,6180339887. В округленном процентном значении пропорции частей целого будут соотноситься как 62% на 38%. Соотношение действует в формах пространства и времени, используется в науке и искусстве.