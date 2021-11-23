ВИДЕО | Невероятно! Эстонский акробат Максим Николаев установил новый рекорд и должен попасть в Книгу Гиннесса

Событие проходило в прямом эфире и транслировалось на Youtube. Обстановку накаляли и зрители на месте. Мероприятие вели лучший дуэт профессиональных ведущих в Эстонии — Виталий Вестеринен и Алина Захарова.

Максим Николаев — 32 года, гимнаст, каскадер, шоумен и любящий отец. Более

25 лет в спорте. Был капитаном сборной Эстонии по командной гимнастике. После ухода из профессионального спорта 8 лет отработал в качестве уличного артиста и шоумена на различных мероприятиях. В 2016 уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда он повернулся вокруг своей оси в стойке на руках 60 раз. На данный момент работает в киноиндустрии в качестве каскадера, а также тренирует детей.

Перед Максимом стояла непростая задача — выполнить наибольшее количество раз акробатический элемент "сальто назад’" на батуте за 30 секунд. На данный момент рекорд принадлежит жителю Америки — ему удалось это сделать 30 раз. Соответственно, чтобы его побить, нужно было сделать не меньше 31 сальто.

Чтобы рекорд был засчитан, необходимо было соблюсти все условия, указанные в руководстве от книги Гиннесса. Например, на месте были два квалифицированных батутных судьи — Катарина Эллинг и Арсений Чурдалёв. Также за выполнением рекорда следили два независимых свидетеля — Каспар Таймсоо и Саския Алусалу.

Каспар Таймсоо — эстонский гребец, выступающий за сборную Эстонии по академической гребле с 2004 года. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, обладатель трёх бронзовых медалей чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы, победитель и призёр первенств национального значения. Интересный факт: Каспар среди прочего также является рекордсменом книги рекордов Гиннесса. Он смог сделать мёртвую петлю на качелях высотой в 7,8 метров! Саския Алусалу — эстонская конькобежка, многократная чемпионка Эстонии. Специализируется на длинных дистанциях.