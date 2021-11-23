23.11.2021, 11:57
Минздрав рекомендует: как можно бросить курить(5)
screenshot - youtube
“Минздрав предупреждает“ — эти слова с сигаретных пачек въелись в сознание, как сажа в легкие курильщика. А в мультфильме “Остров сокровищ” предупреждение стало еще и песней. Оказывается, Минздрав (уже не СССР, а России) может не только предупреждать о вреде курения, но и давать советы, как избавиться от этой привычки. Подробнее — в материале Medikforum.
По словам специалистов ведомства, расставаться с вредной привычкой следует сразу. Это связано с тем, что при постепенном снижении количества никотина, поступающего в организм, тяга к нему может только увеличиться.
Также следует понимать, что курение представляет собой особый ритуал. Поэтому важно его заменить каким-либо полезным действием, например пить воду. По этой же причине отказаться от курения в привычной обстановке сложнее всего, в связи с этим, эксперты рекомендуют хотя бы на первое время ее сменить.
“Самый эффективный способ расстаться с привычкой — объединить корректировку поведенческих методик и лекарственную терапию. Их поможет назначить врач”, — говорится в сообщении.