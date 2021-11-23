Минздрав рекомендует: как можно бросить курить

По словам специалистов ведомства, расставаться с вредной привычкой следует сразу. Это связано с тем, что при постепенном снижении количества никотина, поступающего в организм, тяга к нему может только увеличиться.

Также следует понимать, что курение представляет собой особый ритуал. Поэтому важно его заменить каким-либо полезным действием, например пить воду. По этой же причине отказаться от курения в привычной обстановке сложнее всего, в связи с этим, эксперты рекомендуют хотя бы на первое время ее сменить.