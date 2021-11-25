25.11.2021, 12:39
Бразильская модель вышла замуж за саму себя, но потом развелась из-за супружеской измены(1)
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Бразильская модель Крис Галера, которая официально вышла за себя замуж, решила развестись. Брак не продержался и трех месяцев, сообщает Mirror.
В сентябре 33-летняя девушка сообщила в инстаграме, что выходит замуж за себя, так как “устала полагаться на мужчин”. В день свадьбы модель сфотографировалась перед католической церковью в Сан-Паулу. “Я достигла точки, повзрослела. Поняла, что я сильная и решительная женщина. Я всегда боялся остаться одна, но я поняла, что мне нужно научиться чувствовать себя. Когда я это сделала, то решила отпраздновать”, — объясняла Крис свой поступок.
Однако менее чем через три месяца девушка решила развестись. По словам Галеры, она встретила свою половинку. “Я была счастлива, пока длился этот брак. Я начала верить в любовь в тот момент, когда встретила кого-то особенного”, — сказала модель.