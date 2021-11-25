Бразильская модель вышла замуж за саму себя, но потом развелась из-за супружеской измены

В сентябре 33-летняя девушка сообщила в инстаграме, что выходит замуж за себя, так как “устала полагаться на мужчин”. В день свадьбы модель сфотографировалась перед католической церковью в Сан-Паулу. “Я достигла точки, повзрослела. Поняла, что я сильная и решительная женщина. Я всегда боялся остаться одна, но я поняла, что мне нужно научиться чувствовать себя. Когда я это сделала, то решила отпраздновать”, — объясняла Крис свой поступок.