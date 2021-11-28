28.11.2021, 11:30
Какие продукты содержат полезные для организма жиры(2)
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Считается, что калорийная и жирная пища вредна для здоровья. Однако это не совсем так. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие растительные и животные жиры не просто безвредны, но даже полезны.
По словам Соломатиной, жиры в оливковом и подсолнечном маслах насытят организм полезными веществами. Но при жарке они могут превратиться в настоящий яд. Об употреблении пальмового масла лучше забыть.
В небольшом количестве полезны и молочные жиры. Ложка сметаны или сливок не принесет вреда организму, а поможет контролировать уровень гормонов. Но злоупотреблять ими не стоит из-за холестерина.
К числу полезных жиров Елена Соломатина отнесла и подкожное сало. Диетолог рассказала, что оно снижает воспалительные процессы, небольшой кусочек особенно будет полезен в зимнее время года.