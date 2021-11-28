ТОП-5 русских женских имен, обладательницы которых чаще разрушают чужой брак

Нередко мужчин из семьи уводят женщины по имени Галина. Этим девушкам, как правило, не особенно везет в любви, и они как будто отводят душу, завоевывая сердца несвободных мужчин. Однако обычно Гали, вступая в отношения с женатыми партнерами, делают это не ради разрушения чужой семьи — они просто ищут собственное счастье.

Вера — еще одно женское имя, которое должно заставить насторожиться. Эти женщины уверены, что соревноваться или отказываться от того, чего им хочется — ниже их достоинства. Поэтому Веры просто забирают себе все, чем хотят обладать — в том числе и мужчин.

Екатерины — обладательницы царского имени. Аппетиты у этих дам тоже, как правило, королевские. К тому же, величественность Екатерин привлекает внимание мужчин — а вот внимание этих девушек надолго приковать к себе не удается никому. Чаще всего Кати заводят краткосрочные интрижки и завершают их, стремительно охладев, сообщает издание “Лиза”.

Еще одно распространенное среди разлучниц имя — Юлия. Обладательницы этого имени думают только о собственном благополучии, а чувства и эмоции окружающих берут в расчет только как удобные рычаги воздействия. Юли — талантливые интриганки, поэтому завоевать сердце любого понравившегося им мужчины для них не составляет труда. Кольцо на пальце и штамп в паспорте избранника их, как правило, не волнует.

Натальи отдают предпочтение мужчинам старше себя. Как правило, их возлюбленные уже женаты — однако Наташи не видят в этом преграды. Они искренне верят, что любовь всегда выше юридических статусов и брачных документов, поэтому спокойно начинают романы с несвободными мужчинами, полагая, что ради чувств их пассии вполне способны оформить развод — и чаще всего не ошибаются.