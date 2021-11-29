Каким станет декабрь для разных знаков Зодиака
Овен
Забудьте обо всем и берите жизнь в свои руки. Очень важно сейчас “упереться” и не сломаться. Максимальные вложения отзовутся победой. На личном фронте все наоборот: не стоит высекать огонь там, где его нет. Отойдите в сторону. Конец месяца может преподнести неожиданности связанные с работой. У кого-то может быть даже очень перспективный новый путь.
Телец
Все, что вы делали для себя, наконец, имеет все шансы отозваться эхом. Вы не опустили рук, вы боролись за свои принципы и справедливость. Вы прощали. Вы отпускали. Вы обрели снова свою внутреннюю силу. Вы практически не уязвимы. Помните о двух правилах: верить себе, верить в себя! Личная жизнь (даже если нет партнера) будет вас только радовать. Вы знаете, чего хотите, а значит уже победили. В 20-х числах вас ожидает праздник души!
Близнецы
Трудно. Но без трудностей не бывает побед. Декабрь развеет все сомнения, и вы сможете снова выбрать новый курс. Относитесь внимательно к своему здоровью. Нервные срывы обязательно исключить. У кого месяц начнется с творческих планов, обретет логичное продолжение. Вы все можете, даже если устали.
Рак
Не нужно бояться что-то менять. Если вы чувствуете, что пришло время, то декабрь располагает к переменам. Главное — ничего не бояться. В работе — нет ничего важнее, чем самореализация. А вам есть что донести миру. Поэтому, даже если ваша работа — это домашнее хозяйство, отдайтесь своему делу. Конец месяца может потребовать внезапных расходов. Не поддавайтесь желанию раскошелиться. Обязательно оставьте запас.
Лев
Год был непростым. Вы много думали, вы много сделали. Сейчас стоит немного притормозить и посвятить время семье. Вы были и будете в центре внимания. Не бойтесь взять паузу и потерять позиции. Начало месяца может оказаться “нервным”, но к концу года вы почувствуете, что все было не зря. Главный совет: отдохните! Вам необходим здоровый сон, позитив и силы!
Дева
Эмоциональная нестабильность может проявляться в первую половину декабря. Как с этим справляться, вы уже знаете. Самое главное — не позволить себе попасть в ловушку эмоций. У вас отличные шансы “переродиться” в этом месяце. Поэтому если чувствуете груз, скидывайте и переключатель на то, что вам приносит радость.
Весы
Внимательно о неситесь к своему финансовому положению. Постарайтесь быть более объективны в тратах. Здоровье — Сон! Следите за режимом сна. Личные отношения: декабрь не должен преподнести сюрпризов, поэтому согревайте свой очаг теплом вашей души и ни о чем не тревожьтесь.
Скорпион
Вы обретаете новые силы и новые планы. У многих может появиться ощущение, что пора раскрасить свою жизнь, изменить что-то вокруг, сделать ремонт, в конце концов. Это хорошо. Середина декабря подарит шанс окунуться в воспоминания. Только, пожалуйста, исключите ностальгию.
Стрелец
Круговорот вас не отпускает. Одно притягивает последующее. Что ж… пока есть силы и цели, все в ваших руках. Одного не потерпит декабрь — несправедливости с вашей стороны. Будьте внимательны к дорогим вам людям. А прошлое оставьте в прошлом. Оно вам больше не мешает.
Козерог
Позитив! Вот это ваш лозунг на весь декабрь. Только с улыбкой. Только вперед и только о хорошем. Вы прекрасно знаете, что и разбитые чашки в ваших руках склеиваются и неподъемная ноша — легка и любима. Вы источник силы для себя и окружающих. Берегите это качество! Совет: не будьте подозрительны. Это вам мешает.
Водолей
Выбирая между черным и белым, отдайте предпочтение в декабре — красному! Я говорю о нестандартном мышлении. Впустите его по максимуму в свою жизнь. Разнообразие — вот что сейчас очень может вам пригодиться! Избегайте ссор с коллегами по работе. Декабрь, кстати, может печалить своей статистикой несправедливости в ваш адрес. Но это мелочь. Думайте о глобальном!
Рыбы
Прекрасный месяц для встреч с друзьями, экскурсий, посещений новых мест. Эмоции вам подарят вдохновение. Совет: больше находиться на свежем воздухе. Середина декабря — время для анализа. Если есть над чем подумать — обязательно это сделайте. Не пускайте ситуации на самотек, требующие вашего внимания!