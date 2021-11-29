Каким станет декабрь для разных знаков Зодиака

Овен

Забудьте обо всем и берите жизнь в свои руки. Очень важно сейчас “упереться” и не сломаться. Максимальные вложения отзовутся победой. На личном фронте все наоборот: не стоит высекать огонь там, где его нет. Отойдите в сторону. Конец месяца может преподнести неожиданности связанные с работой. У кого-то может быть даже очень перспективный новый путь.

Телец

Все, что вы делали для себя, наконец, имеет все шансы отозваться эхом. Вы не опустили рук, вы боролись за свои принципы и справедливость. Вы прощали. Вы отпускали. Вы обрели снова свою внутреннюю силу. Вы практически не уязвимы. Помните о двух правилах: верить себе, верить в себя! Личная жизнь (даже если нет партнера) будет вас только радовать. Вы знаете, чего хотите, а значит уже победили. В 20-х числах вас ожидает праздник души!

Близнецы

Трудно. Но без трудностей не бывает побед. Декабрь развеет все сомнения, и вы сможете снова выбрать новый курс. Относитесь внимательно к своему здоровью. Нервные срывы обязательно исключить. У кого месяц начнется с творческих планов, обретет логичное продолжение. Вы все можете, даже если устали.

Рак

Не нужно бояться что-то менять. Если вы чувствуете, что пришло время, то декабрь располагает к переменам. Главное — ничего не бояться. В работе — нет ничего важнее, чем самореализация. А вам есть что донести миру. Поэтому, даже если ваша работа — это домашнее хозяйство, отдайтесь своему делу. Конец месяца может потребовать внезапных расходов. Не поддавайтесь желанию раскошелиться. Обязательно оставьте запас.

Лев

Год был непростым. Вы много думали, вы много сделали. Сейчас стоит немного притормозить и посвятить время семье. Вы были и будете в центре внимания. Не бойтесь взять паузу и потерять позиции. Начало месяца может оказаться “нервным”, но к концу года вы почувствуете, что все было не зря. Главный совет: отдохните! Вам необходим здоровый сон, позитив и силы!

Дева