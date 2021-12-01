Ураган повалил главное дерево России — дуб, посаженный Иваном Тургеневым

“Разгул стихии нанес непоправимый ущерб усадебному парку. Только в партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 м/с, погибли несколько старых елей, ясеней и берез, немало потерь в старинной липовой аллее. Но настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба. Это произошло в 15 часов 30 минут. Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли”, — сообщает пресс-служба музея.