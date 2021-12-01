Лень и еще 5 привычек, мешающих полноценной жизни(4)
Лень
Чувство лени является противоположностью мотивации. В состоянии стагнации человек не желает нагружать себя какими-либо задачами, и чем дольше это происходит, тем сильнее это состояние затягивает. При этом человек начинает испытывать чувство усталости даже от незначительных дел, а энергии на их выполнение просто неоткуда взяться.
Отсутствие здорового сна
Хороший сон — это залог хорошего настроения, бодрости и здоровья. Для полноценного восстановления организма необходимо соблюдать режим — речь идет о продолжительности сна, времени засыпания и пробуждения.
Обиды и сожаления о прошлом
Привычка обижаться и жить прошлым мешает двигаться вперед и достигать поставленных целей. Энергия уходит на переживание старых обид.
Самокритика
Самокритика — хороший стимул и мотиватор. Но при постоянной неудовлетворенности собой и своими успехами возникает чувство опустошенности, а руки опускаются.
Прокрастинация
Как правило, отложенные на потом дела имеют свойство накапливаться, что может привести человека к необходимости решать кучу задач за раз. Не следует откладывать дела в долгий ящик — лучше решать их по мере поступления.
Нездоровый образ жизни
Курение, частое употребление алкогольных напитков, малоподвижный образ жизни, зависимость от гаджетов и любовь к фастфуду сказываются на физическом состоянии организма и отнимают психологические внутренние ресурсы.