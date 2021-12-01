Лень и еще 5 привычек, мешающих полноценной жизни

Лень

Чувство лени является противоположностью мотивации. В состоянии стагнации человек не желает нагружать себя какими-либо задачами, и чем дольше это происходит, тем сильнее это состояние затягивает. При этом человек начинает испытывать чувство усталости даже от незначительных дел, а энергии на их выполнение просто неоткуда взяться.

Отсутствие здорового сна

Хороший сон — это залог хорошего настроения, бодрости и здоровья. Для полноценного восстановления организма необходимо соблюдать режим — речь идет о продолжительности сна, времени засыпания и пробуждения.

Обиды и сожаления о прошлом

Привычка обижаться и жить прошлым мешает двигаться вперед и достигать поставленных целей. Энергия уходит на переживание старых обид.

Самокритика

Самокритика — хороший стимул и мотиватор. Но при постоянной неудовлетворенности собой и своими успехами возникает чувство опустошенности, а руки опускаются.

Прокрастинация

Как правило, отложенные на потом дела имеют свойство накапливаться, что может привести человека к необходимости решать кучу задач за раз. Не следует откладывать дела в долгий ящик — лучше решать их по мере поступления.

Нездоровый образ жизни

Курение, частое употребление алкогольных напитков, малоподвижный образ жизни, зависимость от гаджетов и любовь к фастфуду сказываются на физическом состоянии организма и отнимают психологические внутренние ресурсы.