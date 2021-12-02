ВИДЕО | В Сеть попала вырезанная из эфира КВН песня Семена Слепакова про шоу “Игра”

Поначалу от Маслякова исходило просто недовольство, затем последовали более решительные действия — решение вопроса аж через администрацию президента России. В эфире КВН Константин Эрнст и вовсе позволил себе выпад, который сводился к “эта игра настоящая, та ворованная” (хоть и не называя “ту” игру напрямую). В результате “Игра” не то прикрыта до следующего года, не то закрыта окончательно — инсайдеры доносят разную информацию.

“Страшная месть” продолжилась на юбилейной программе в честь 60-летия КВН. Туда не позвали вообще никого, кто так или иначе был в “Игре”. Снисхождение было сделано разве что к экс-КВНщикам, которые ушли на ТНТ, но в участии в “воровстве” замечены не были.

Вся эта история не могла не сказаться на выступлениях команд. Сборная БГУ, например, припомнила самый скандальный эпизод “Игры” с крепким мужским поцелуем “Камызяк”, но обошлась полунамеком: “В наше время даже целовались не так” с демонстрацией фото лобзающихся Брежнева и Хонеккера.

А сборная Пятигорска и лично Семен Слепаков попытались предложить песню, где “Игра” упоминается напрямую. И это уже в эфир не пошло. И не только в эфир, но даже в саму программу. Но видео с репетиции все же попало в Сеть. Частично с помощью самой команды — например, в ТикТоке его опубликовала Елена Борщова.