Незаменима для здоровья! Главные полезные свойства говядины

Диетолог Ирина Рыль рассказала РИА “Новости”, как коровье мясо влияет на организм. По словам специалиста, говядина и телятина — лидеры по содержанию железа среди всего мяса. Поэтому они рекомендуются людям с пониженным гемоглобином и при анемиях, когда снижен уровень ферритина. Также, по мнению диетолога, в говядине содержатся качественные белки и аминокислоты, которые стимулируют выработку коллагена. Он, в свою очередь, необходим для здоровья кожи, суставов, сосудов и волос.

Кроме того, Рыль отметила, что говядина также помогает вырабатывать тестостерон, который важен для здоровья и поддержания молодости у мужчин. Белок, содержащийся в говядине, способствует наращиванию мышечной массы. При этом высокое содержание белка в мясе при низком содержании жира и отсутствии углеводов может помочь людям, которые стремятся похудеть.

Специалист добавила, что говядина крайне полезна для людей с сахарным диабетом. В коровьем мясе содержится много витаминов группы B, которые необходимы для работы нервной системы и иммунитета, а также таурин и цинк — они тоже помогают укреплять иммунную систему.