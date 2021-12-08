ТОП-5 звездных экспресс-диет

59-летняя Деми Мур знает, как убить двух зайцев сразу. А именно — держать себя в подтянутой форме и никогда не стареть. Оказывается, здесь все очень просто. Чернослив — натуральный источник красоты, стройности и молодости Деми Мур. Каждый вечер звезда съедает горсть чернослива. Как не странно, он является абсолютным чемпионом по содержанию антиоксидантов, поглощающие те самые зловредные свободные радикалы. Диетологи рекомендуют черносливовую диету как простой способ сбросить несколько лишних килограммов и омолодиться за несколько дней до вечеринки.

Глядя на красотку Хайди Клум, невозможно поверить в то, что ей 48 лет. В свои годы модель выглядит отлично, и она с большим удовольствием демонстрирует идеальную фигуру. Чтобы быть самой сногсшибательной гостьей красных ковровых дорожек, Хайди перед каждым приемом пищи ест салаты из зеленых овощей. “И в этом весь секрет?”, — спросите вы. Хайди ест не просто салаты, а салаты, заправленные уксусом. Все дело в том, что такая заправка усиливает выработку желудочного сока и помогает быстрее переварить еду. К такому методу быстрого похудения можно прибегнуть за несколько дней до важного события. Главное — не теряйте голову, когда вы будете видеть в зеркале и на весах стремительную потерю веса.

52-летняя Дженнифер Лопес занимается спортом и ведет здоровый образ жизни очень давно. Поклонники не перестают восхищаться ее упорством и силой воли. Ведь, имея такой загруженный рабочий график, не всем удается выкрасть хоть немного времени на тренировки и соблюдать правильное питание. Особенно, в период горящих дедлайнов и бесконечных забегов по магазинам в поисках идеальных новогодних подарков близким. Однако, у Джей Ло есть в запасе экспресс- диета , которая поможет сбросить несколько килограммов до главной ночи года. В чем она заключается?

Цветная диета от Дженнифер Энистон

52-летнюю Дженнифер Энистон тоже порой обвиняют в колдовстве. Однако, у актрисы все очень просто. Энистон полностью исключила из своего рациона продукты белого цвета. Под запрет попали то, что многие из нас очень любят: выпечка, сладости, картошка, сахар, мука, рис, сливки, йогурт, молоко. Но некоторые продукты все же разрешены. Например, куриная грудка, кефир, яйца. Кстати, перекусы Энистон заменяет детским питанием. В одной баночке можно найти целую кладезь полезных витаминов и веществ без вреда для фигуры.

Диета для сладкоежек от Умы Турман

В такой экспресс-диете Умы Турман могут усомниться многие. Однако сама звезда уверяет, что подобный рацион помогает ей быстро сбросить 2-3 лишних килограмма за несколько дней. В чем же секрет? В течение 5-6 дней меню Турман составляют йогурт, фрукты и мороженое. Сахар в чистом виде употреблять нельзя, а перед сном можно себя побаловать горьким шоколадом. Звучит как мечта, не правда ли? Но такую экспресс-диету можно назвать полезной, если потреблять обезжиренные кисломолочные продукты без сахара и ароматизаторов, а мороженое из магазина заменить на домашнее, где натуральным подсластителем будет служить мед.

Бонус: гречка из России

А вот российские звезды, наоборот, полностью отказываются от сладкого и сахара. Среди них Вера Брежнева, Елена Летучая, Ляйсан Утешева, Полина Гагарина и другие. А что насчет быстрых диет, то в ходу у наших знаменитостей простая гречка. Ее можно потреблять в вареном виде в качестве гарнира в основном блюде или как полноценный прием пищи, предварительно залив ее кефиром. Кстати, такой метод быстрого похудения уже попробовали Пелагея и ведущая МУЗ-ТВ Анжелика Пушнова.

“Монодиеты помогают сбросить лишний вес буквально за несколько дней. Мне пару раз нужно было быстро похудеть, и я прибегла к гречке с кефиром, — рассказывает Анжелика. — Мне это помогло. Но с такими методами нужно быть аккуратнее. У гречневой диеты много противопоказаний. Если у вас есть болезни желудка и гормональные нарушения, то строгие ограничения могут все только усугубить. И придерживаться таких диет больше 2-3 дней я не советую, так как развивается дефицит полезных веществ. Выходите из них плавно, постепенно переходя на правильное питание”.