Новая Зеландия готова ввести полный запрет на курение

Новая Зеландия начала жесткую антитабачную кампанию в 2011 году, постоянно повышая розничные цены и увеличивая налоги для табачных компаний. Однако Вералл уверена, что дальнейшее принятие подобных мер вряд ли окажет существенное влияние на программу по борьбе с курением.

Сейчас в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем 10 лет назад. Показатели курения в 2,5 раза выше среди коренного народа страны маори и жителей тихоокеанских островов и общин с низкими доходами — как, впрочем, и уровень заболеваемости и смертности.

Однако местные чиновники здравоохранения надеются, что курение исчезнет за десятилетия до этого. Власти поставили цель — сократить показатели курения в стране на 5% к 2025 году, а в дальнейшем и вовсе искоренить в обществе эту пагубную привычку.

Предполагается, что в стране из года в год будет увеличиться минимальный возраст для покупки сигарет. Это означает, что теоретически через 65 лет после вступления закона в силу новозеландцы все еще смогут покупать табачную продукцию, но только в том случае, если они докажут, что им не менее 80 лет.

“Каждый день вы встречаете кого-то, кто сталкивается со страданиями, вызванными курением, — отметила замглавы новозеландского Минздрава. — Люди умирают самыми ужасными способами”.

Айша Вералл добавила, что однажды ей лично пришлось сообщить нескольким курильщикам, проходящим лечение в государственной больнице в Веллингтоне, что у них развилось онкологическое заболевание.

По ее словам, курение служит “главной причиной предотвратимой смертности в Новой Зеландии” — от него ежегодно умирают более 5 тысяч жителей страны. Более того, пагубная привычка также “вызывает рак в каждом четвертом случае”.

Общенациональная программа Новой Зеландии по борьбе с курением должна быть запущена уже в следующем году. В соответствии с планами правительства, любой новозеландец, родившийся после 2008 года, не сможет приобрести табачные изделия в течение своей жизни.

“Бросить курить действительно трудно. Поэтому если бы мы снова повысили цены на табачную продукцию, то таким образом еще сильнее наказали бы тех людей, которые пристрастились к курению”, — считает замглавы Минздрава.

Вместе с тем новый закон не повлияет на курение электронных сигарет и вейпов. “Мы считаем, что вейпинг — действительно подходящий инструмент для отказа от курения”, — сказала она.

В 2017 году в Новой Зеландии разрешили курение электронных сигарет после того, как представители органов здравоохранения заявили, что они не так вредны, как обыкновенные сигареты. При этом многие эксперты в ходе исследований все-таки выявили опасные и вызывающие рак компоненты в жидкостях для вейпов.

Большинство специалистов сферы здравоохранения поприветствовали план новозеландского правительства. Однако все же нашлись те, кто не оценил их инициативу.

Новозеландский предприниматель Санни Каушал заявил, что новые меры властей по борьбе с курением окажут разрушительное влияние на малый бизнес.

“Мы все хотим, чтобы в Новой Зеландии было запрещено курение, — сказал он. — Но новые меры негативно скажутся на малом бизнесе. Впоследствии это разрушит целые жизни и семьи. Это не выход”.

Каушал подчеркнул, что повышение налогов на табачную продукцию уже привело к созданию черных рынков, которые держат преступные группировки. И со временем эта проблема будет только усугубляться.

В свою очередь Верралл не верит, что правительство перегибает палку в этом вопросе. По ее словам, статистика показывает, что подавляющее большинство курильщиков все равно хотят избавиться от этой пагубной привычки, а новая политика лишь поможет им достичь своей цели.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 80% из 1,3 млрд потребителей табака во всем мире живут в странах с низким и средним уровнем доходов. Специалисты подчеркивают, что курение убивает более 8 миллионов человек в год по всему миру.

Среди других предложений властей — снижение уровня никотина в сигаретах, запрещение небиоразлагаемых фильтров, а также сокращение мест продажи табака с около 8 тысяч до менее 500. Эти изменения будут вноситься постепенно, чтобы у розничных торговцев было время адаптироваться.

Напомним, полный запрет продажу и употребление табака действует в Бутане с 2004 года. Штраф за курение в южноазиатском государстве составляет 175 евро (почти 15 тысяч рублей). На иностранных граждан ограничение не распространяется. Однако за нелегальную продажу табака можно попасть за решетку: за контрабанду дадут пять лет.

Сами жители могут ввести в Бутан не более 200 сигарет. Плюс ко всему за каждую придется заплатить 100% пошлины, а курить можно исключительно при наличии чека. Такие суровые требования связаны с тем, что одной из главных целей местных властей является стремление к счастью каждого гражданина, закрепленное в статье 9 Конституции. А курение, с их точки зрения, только мешает достичь этого состояния.