Умерла Энн Райс — автор “Интервью с вампиром” и других романов из серии “Вампирские хроники”

Райс опубликовала свою первую книгу — “Интервью с вампиром” в 1976 году. Роман стал международным бестселлером и был экранизирован. В одноименном фильме сыграли Том Круз , Брэд Питт , Кристиан Слейтер, Антонио Бандерас и Кирстен Данст.

Райс написала еще двенадцать романов, входящих в серию “Вампирские хроники”, последний из которых был опубликован в 2018 году. Многие из этих и других книг Райс, жанр которых Variety определяет как “готические романы”, были переведены на русский. Всего романы Райс разошлись тиражом более чем 150 миллионов экземпляров.