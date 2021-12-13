Сильные стороны знаков Зодиака
Как только астрологи не сортируют своих “подопечных”: и по степени жестокости, и по отношению к спиртному, выделают самых верных и самых гулящих, самых мирных и самых конфликтных… Ну и победитель шоу “Битва экстрасенсов” Мехди Эбрагими Вафа наконец решил сделать для “СтарХита” мини-обзор сильных сторон знаков Зодиака.
Овен
Пожалуй, одна из самых ярких особенностей у Овнов — чувство юмора. Типичные представители знака настолько активны и позитивны, что умудряются и себя держать в тонусе и дарить радость и улыбку окружающим. Для Овна важно самореализоваться, и именно юмор, оптимизм, позитив помогает Овнам “держать марку”.
Телец
Одним из главных сильных качеств у Тельцом является умение все анализировать. Не может Телец легкомысленно относиться к чему бы то ни было. Можно употребить термин “критическое мышление”. Для Тельца изначально важно не просто быть очарованным идеей, но и предвидеть все возможные минусы. И надо сказать, что благодаря этому часто они избегают провалов и ошибок.
Близнецы
Самоотдача — сильное качество Близнецов. Они готовы жить “на разрыв”. Каждый день у них может быть прожит “как последний раз”. Есть идея — Близнецы доведут ее до конца и приложат все усилия. Также они способны не только отдавать свои силы, но и щедро делиться всеми возможными ресурсами.
Рак
Отлично ориентируются в пространстве и обстоятельствах. Умение Раков найти выход практически из любой ситуации иногда не поддается объяснению. Безвыходные ситуации они с легкой Руки могут не только переиграть, но и выйти абсолютными повелителями.
Лев
Ответственность — одно из самых главных качеств Льва. Насколько бы он не был загружен, он найдет дополнительные силы, ресурсы, возможности, связи, для того чтобы реализовать все и довести начатое до конца. На половине пути дела не бросает.
Дева
Смело можно выделить такое редкое качество, как преданность. Дева умеет ждать, умеет терпеть, умеет прощать. Эти редкие качества не могут не восхищать. Поэтому если вы ищете именно преданности, обратите внимание на Деву. И не пытайтесь навязать что-то свое. Если Дева и будет предана, то только по собственному желанию.
Весы
Умение промолчать, на первый взгляд, не есть самое большое достижение, однако, если понаблюдать за поведением Весов в довольно сложных ситуациях, то можно восхититься этому умению. Это своего рода талант, которые позволяет быть надежным человеком, партнером, второй половинкой. Это качество незаменимо, если также умело им пользоваться, как это делают Весы.
Скорпион
Когда речь заходит о Скорпионах, то сразу возникает целый ассоциативный ряд качеств. Сильных сторон довольно много. Но отдельно хочется выделить чувство вкуса, чувство стиля. Скорпионы, вопреки предубеждениям, натуры очень чувствительные. Они умеют видеть так, как не видят другие! У них свой взгляд и он очень часто выражается в изысканном вкусе.
Стрелец
Хорошие предприниматели. У них всегда много идей. Они полны уверенности в себе и очень активны. Деньги им порой могут доставаться легче, чем многим другим, потому что они умеют совмещать отдых и заработок, деньги и дружбу. Одним словом, умеют обращаться с деньгами.
Козерог
Умеют вовремя брать от жизни именно то, что по праву принадлежит им. Чужого им не нужно. Умело жонглируя, своими талантами, Козерог часто оказывается именно в том место и в то время. Кому-то покажется это случайностью, но это не так. Это заслуженные победы за их старания и искренней внутренний мир.
Водолей
Хранитель тайн. Сильная личность, кому можно доверить самое сокровенное. Мир Водолея устроен таким образом, что случайные люди не задержатся рядом. А те, кому повезет войти в круг избранных, могут спокойно открывать свое сердце и душу. Взамен же Водолей потребует лишь преданности. И обладая очень развитой интуицией, не позволит использовать себя
Рыбы
Отличные собеседники! Интересные, всесторонне развитые, интеллектуально подкованные. С ними редко можно загрустить. Если среди ваших друзей и близких есть Рыбы, то вам повезло. Можно довериться им, можно получить хороший совет и уж точно невозможно почувствовать себя одиноким!