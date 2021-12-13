Сильные стороны знаков Зодиака

Овен

Пожалуй, одна из самых ярких особенностей у Овнов — чувство юмора. Типичные представители знака настолько активны и позитивны, что умудряются и себя держать в тонусе и дарить радость и улыбку окружающим. Для Овна важно самореализоваться, и именно юмор, оптимизм, позитив помогает Овнам “держать марку”.

Телец

Одним из главных сильных качеств у Тельцом является умение все анализировать. Не может Телец легкомысленно относиться к чему бы то ни было. Можно употребить термин “критическое мышление”. Для Тельца изначально важно не просто быть очарованным идеей, но и предвидеть все возможные минусы. И надо сказать, что благодаря этому часто они избегают провалов и ошибок.

Близнецы

Самоотдача — сильное качество Близнецов. Они готовы жить “на разрыв”. Каждый день у них может быть прожит “как последний раз”. Есть идея — Близнецы доведут ее до конца и приложат все усилия. Также они способны не только отдавать свои силы, но и щедро делиться всеми возможными ресурсами.

Рак

Отлично ориентируются в пространстве и обстоятельствах. Умение Раков найти выход практически из любой ситуации иногда не поддается объяснению. Безвыходные ситуации они с легкой Руки могут не только переиграть, но и выйти абсолютными повелителями.

Лев

Ответственность — одно из самых главных качеств Льва. Насколько бы он не был загружен, он найдет дополнительные силы, ресурсы, возможности, связи, для того чтобы реализовать все и довести начатое до конца. На половине пути дела не бросает.

Дева

Смело можно выделить такое редкое качество, как преданность. Дева умеет ждать, умеет терпеть, умеет прощать. Эти редкие качества не могут не восхищать. Поэтому если вы ищете именно преданности, обратите внимание на Деву. И не пытайтесь навязать что-то свое. Если Дева и будет предана, то только по собственному желанию.

Весы