Человеком года по версии журнала Time стал Илон Маск

“Человек года” выбирается редколлегией после предварительного отбора кандидатов и дискуссий, в ходе которых сотрудники журнала высказывают свое мнение. Первоначально звание звучало как “Человек года” (Man of the Year), несколько раз журнал объявлял “Женщину года” (Woman of the Year). В 1999 году этот “титул” получил название “Персона года” (Person of the Year).