Полезные продукты, которые нарушают сон

1. Твердый сыр

Швейцарский сыр, чеддер и пармезан содержат кальций, железо, калий и цинк. Эти элементы необходимы для организма, однако вместе с ними в твердом сыре есть ненасыщенные жирные кислоты. Их трудно переваривать, поэтому возникает риск изжоги, недомогания и боли в груди. Специалисты советуют не есть твердый сыр за четыре-шесть часов до сна.

2. Темный шоколад

Шоколад с содержанием какао не менее 70% считается здоровой едой, если употреблять его в умеренных количествах. В этом десерте сравнительно немного сахара, зато он богат антиоксидантами и аминокислотами. Правда, также в нем есть кофеин — половина плитки может ощутимо взбодрить.

3. Матча

Матча — это листья зеленого чая, измельченные в порошок. Получаемый при их заваривании напиток считается полезным по множеству причин. Однако такой чай содержит много сахара. Если пить его перед сном, то возникнет риск проснуться среди ночи с желанием съесть что-нибудь сладкое.

4. Говядина

Говядина богата железом, йодом и витамином В, поэтому очень полезна для здоровья в умеренных объемах. Однако большое количество насыщенных белков и жиров делает ее неприемлемой едой на ночь. Для пищеварительной системы спящего человека она станет настоящим испытанием.

5. Ветчина

Ветчина — очень питательна, но содержит много натрия и соли. Из-за этого бутерброд с ней вызовет чувство жажды. Питье чего-либо незадолго до отхода ко сну может привести к ночным походам в туалет. Здоровый сон не предполагает пробуждений, поэтому от ветчины перед ним лучше отказаться.

6. Листья салата и сырая пища

И то, и другое содержит много растворимых волокон, которые набухают в кишечнике и надолго сохраняют чувство сытости. Это полезно при диете, но есть минус: их переваривание приводят к образованию газов. Засыпать придется с раздутым животом.

7. Фрукты с большим количеством фруктозы

Например, виноград, манго, бананы или финики. Фруктоза дает много энергии, которую решительно некуда девать перед сном. Кроме того, если поглотить больше фруктозы, чем нужно организму, то избыток углеводов превратится в жир. Таким образом, за время сна вы еще и потолстеете.