16.12.2021, 18:07
Знаки Зодиака, которым предрекли богатство в 2022 году индийские астрологи(6)
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Индийские астрологи назвали четырех представителей зодиакального круга, которых ждет богатство в 2022 году, пишет “Курьер.среда”.
Овен
Уже с января людям, которые появились на свет под этим созвездием, будет везти в финансовых вопросах и учебе.
Телец
Людям, которые родились под этим знаком, в 2022 году удастся добиться благоприятных результатов в области карьеры. Их профессиональная жизнь расцветет и появится множество источников дохода.
Рак
У Раков период с апреля по июль окажется плодотворным, улучшится финансовая сфера.
Водолей
Январь 2022 года принесет представителю знака огромный успех, как на работе, так и в предпринимательской деятельности.