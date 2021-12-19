Эстонский специалист рассказал, какие товары скупают в подарок к Новому году и дал два главных совета при онлайн-заказах

Мы решили узнать у специалиста по техническим новинкам и владельца онлайн-магазина Frog.ee Андрея Файзуллина, какие товары пользуются наибольшей популярностью среди новогодних подарков и о чем следует помнить, делая покупки в интернете.

— Расскажите, насколько сильно возрастает процент покупок перед Новым годом?

— Перед новогодними праздниками покупательский спрос вырастает начиная уже со второй половины ноября — в нашем случае этот рост около 20-30%.

Надо понимать, что рост этот у всех магазинов, и, соответственно, нагрузка на почтовые службы растет тоже. В эти дни наблюдается частые проблемы с курьерскими фирмами и с этим ничего не поделать. Мы от себя рекомендуем в эти дни запастись терпением и заранее позаботиться о заказах.

— Какие советы дадите тем, кто переживает, что подарки не успеют дойти вовремя?

— Два главных совета при заказах в онлайн-магазинах в эти дни.

1. Делайте поправку к указанным срокам доставки плюс 1-2 дня. Так как многие магазины не учитывают данные проблемы и оставляют сроки доставки как в обычный период.

2. Если возможно, то выбирайте получение в представительствах, таким образом вы исключаете одно звено курьерской службы (от склада магазина до вас). Тем самым меньше вероятность не получить товар в срок.

— А можете поделиться своей статистикой, без каких товаров не обойдется 2022 год у жителей Эстонии?

— По статистике, конечно, видно, что люди (в большинстве мужчины) готовятся к вероятному периоду самоизоляции. Под Новый год у нас самый желанный товар — Sony Playstation 5. А для женщин самый ходовой товар сейчас — это умная фритюрница от Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Видимо тоже сказалось периодическое закрытие ресторанов и кафе, поэтому хозяйки пробуют новые способы, чтобы удивить всю семью. Сейчас, кстати, умная фритюрница на первом месте по продажам в нашем магазине.

— А есть ли у вас товары, которые зависят от времени года?