Эстонский специалист рассказал, какие товары скупают в подарок к Новому году и дал два главных совета при онлайн-заказах
Две недели осталось до наступления Нового года! И вот началось самое горячее время для покупки подарков. Совсем скоро люди массово повалят в магазины, чтобы приобрести своим близким, друзьям и родственникам полезные и приятные подарки. Так как в этом году рекомендуют воздержаться от мест столпотворения, то многие жители Эстонии стали пользоваться онлайн-магазинами.
Мы решили узнать у специалиста по техническим новинкам и владельца онлайн-магазина Frog.ee Андрея Файзуллина, какие товары пользуются наибольшей популярностью среди новогодних подарков и о чем следует помнить, делая покупки в интернете.
— Расскажите, насколько сильно возрастает процент покупок перед Новым годом?
— Перед новогодними праздниками покупательский спрос вырастает начиная уже со второй половины ноября — в нашем случае этот рост около 20-30%.
Надо понимать, что рост этот у всех магазинов, и, соответственно, нагрузка на почтовые службы растет тоже. В эти дни наблюдается частые проблемы с курьерскими фирмами и с этим ничего не поделать. Мы от себя рекомендуем в эти дни запастись терпением и заранее позаботиться о заказах.
— Какие советы дадите тем, кто переживает, что подарки не успеют дойти вовремя?
— Два главных совета при заказах в онлайн-магазинах в эти дни.
1. Делайте поправку к указанным срокам доставки плюс 1-2 дня. Так как многие магазины не учитывают данные проблемы и оставляют сроки доставки как в обычный период.
2. Если возможно, то выбирайте получение в представительствах, таким образом вы исключаете одно звено курьерской службы (от склада магазина до вас). Тем самым меньше вероятность не получить товар в срок.
— А можете поделиться своей статистикой, без каких товаров не обойдется 2022 год у жителей Эстонии?
— По статистике, конечно, видно, что люди (в большинстве мужчины) готовятся к вероятному периоду самоизоляции. Под Новый год у нас самый желанный товар — Sony Playstation 5. А для женщин самый ходовой товар сейчас — это умная фритюрница от Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Видимо тоже сказалось периодическое закрытие ресторанов и кафе, поэтому хозяйки пробуют новые способы, чтобы удивить всю семью. Сейчас, кстати, умная фритюрница на первом месте по продажам в нашем магазине.
— А есть ли у вас товары, которые зависят от времени года?
— Да, также стали много покупать увлажнителей, но обычно в конце зимы спрос падает.
У нас, например, попал в топ продаж умный увлажнитель Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier. Отличная штука для нашего климата, я даже сам решил подарить его своим хорошим знакомым.
— Каждый год в любимчики выходят разные бренды. Когда-то большинство людей доверяли Sony, да и у Samsung было много поклонников. А какие сейчас тенденции?
— Вообще, как показывает статистка, продукция Xiaomi очень заходит нашему потребителю. Тут и понятно, соотношения цена/качество у товаров данного производителя очень хорошая. Также очень желанный и популярный бренд Dyson. Комплект ухода за волосами Dyson Airwrap — это прямо топчик. Как только к нам на склад поступает этот товар — расходиться как горячие пирожки. Пылесосы они тоже качественные производят. Например, Dyson V11 частый товар, который попадает в корзину.
— А есть ли какие-то необычные товары, которые только недавно завоевали на рынок?
— Есть необычный товар, который сейчас заказывают в подарок. Это комплект для производства лимонада — Sodasream Cаrbonator с набором различных сиропов (Pepsi, Fanta и т.п.). Очень популярный товар, к тому же недорогой и оригинальный.
— Что на счет фейерверков? Их тоже можно заказать онлайн?
— Ну куда же без фейерверков — это товар у нас в предпраздничные дни всегда расходится. Единственное — невозможно заказать доставку курьером, так как это протеворечит технике пожарной безопасности и запрещено законом. Данный товар можно заказать и получить в представительстве, либо прийти в один из магазинов и купить на месте. От себя также пожелаю всем хороших праздников и подарков!